Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской областью
Спорт
Глава ФИФА сообщил об отсутствии просьб Трампа допустить сборную России на ЧМ-2026
Спорт
«Аль-Наср» попросил о переносе матча из Ирана из-за опасений за жизнь Роналду
Мир
Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися
Мир
Встреча Трампа и Зеленского закончилась крупным скандалом. Почему это важно
Мир
Сотрудники ФБР вернули Трампу изъятые в 2022 году документы
Мир
Захарова сравнила визит Зеленского в США со сказкой Андерсена
Мир
NYT узнала о возможном решении США прекратить обучение украинских военных
Общество
У переехавшей из Испании в РФ пары родился 14-й ребенок
Общество
Суд арестовал сбившего насмерть двух женщин в Нижнем Новгороде водителя
Мир
Турция примет необходимые меры на фоне попытки Киева атаковать «Турецкий поток»
Мир
В МИД РФ назвали визит Зеленского в США провалом киевского режима
Мир
В Европарламенте призвали Европу усилить независимость от США
Общество
В России для госслужбы по программе «Время героев» обучились 83 ветерана СВО
Происшествия
Один человек ранен в результате обстрела ВСУ села в Брянской области
Общество
На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы
Общество
Протаранившего остановку в Петербурге водителя автобуса заключили под стражу

Названы самые «сонные» линии московского метро

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россияне чаще всего засыпают на Сокольнической линии московского метро. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели «Дзен» и Московский метрополитен ко Дню сна в общественных местах.

Вариант с «красной» веткой выбрали 20% респондентов. На втором месте — Калужско-Рижская линия (18%), далее следуют Серпуховско-Тимирязевская и Замоскворецкая линии (по 15%). В список также вошли Кольцевая (13%) и Таганско-Краснопресненская (11%) линии. На Большой кольцевой линии периодически засыпает 4% россиян, на Арбатско-Покровской линии — 2%. Реже всего россияне спят на Троицкой, Калининской и Некрасовской линиях — суммарно на них дремлют менее 2% респондентов.

Согласно данным опроса, 41% россиян засыпает в столичном метро как минимум каждую третью поездку, 16% респондентов признались, что дремлют в подземке каждый раз, когда куда-то едут, еще 12% признались, что спят в метро как минимум в половине поездок. 15% засыпали в поезде только пару раз, и только 17% россиян никогда этого не делали.

Чаще всего пассажиры спят от 10 до 20 минут — такой вариант ответа выбрали 37% респондентов. Чуть меньше (35%) рассказала, что спит в метро от 20 до 40 минут. Сон еще 23% россиян длится всего несколько минут.

Большинство пассажиров (68%) рассказали, что чаще всего просыпаются во время поездки сами, еще 13% опрошенных отметили, что их будит сигнал мобильного. При этом каждого десятого россиянина «лишают сна» другие пассажиры.

Аналитики провели опрос методом онлайн-панели в феврале 2025 года. В исследовании участвовали 1217 респондентов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025