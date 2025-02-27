Названы самые «сонные» линии московского метро

Россияне чаще всего засыпают на Сокольнической линии московского метро. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели «Дзен» и Московский метрополитен ко Дню сна в общественных местах.

Вариант с «красной» веткой выбрали 20% респондентов. На втором месте — Калужско-Рижская линия (18%), далее следуют Серпуховско-Тимирязевская и Замоскворецкая линии (по 15%). В список также вошли Кольцевая (13%) и Таганско-Краснопресненская (11%) линии. На Большой кольцевой линии периодически засыпает 4% россиян, на Арбатско-Покровской линии — 2%. Реже всего россияне спят на Троицкой, Калининской и Некрасовской линиях — суммарно на них дремлют менее 2% респондентов.

Согласно данным опроса, 41% россиян засыпает в столичном метро как минимум каждую третью поездку, 16% респондентов признались, что дремлют в подземке каждый раз, когда куда-то едут, еще 12% признались, что спят в метро как минимум в половине поездок. 15% засыпали в поезде только пару раз, и только 17% россиян никогда этого не делали.

Чаще всего пассажиры спят от 10 до 20 минут — такой вариант ответа выбрали 37% респондентов. Чуть меньше (35%) рассказала, что спит в метро от 20 до 40 минут. Сон еще 23% россиян длится всего несколько минут.

Большинство пассажиров (68%) рассказали, что чаще всего просыпаются во время поездки сами, еще 13% опрошенных отметили, что их будит сигнал мобильного. При этом каждого десятого россиянина «лишают сна» другие пассажиры.

Аналитики провели опрос методом онлайн-панели в феврале 2025 года. В исследовании участвовали 1217 респондентов.