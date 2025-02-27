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Набиуллина назвала текущий уровень ставки ЦБ необходимым для снижения инфляции

Набиуллина: ключевая ставка в 21% нужна для достижения цели по инфляции в 4%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Текущий уровень ключевой ставки в 21% необходим для достижения целевого показателя инфляции 4%. Об этом 27 февраля заявила глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в ходе ежегодной встречи с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России.

«Уровень ключевой ставки у нас тот, который необходим для того, чтобы инфляция перестала ускоряться и стала снижаться к нашей цели 4%», — сказала она.

При этом Набиуллина допустила, что сейчас в РФ происходит разворот факторов, влияющих на значение инфляции, — в частности, Банк России видит первые признаки охлаждения на рынке труда. Кроме того, по оценке главы ЦБ, замедлению инфляции должна поспособствовать намеченная нормализация бюджетной политики государства в ближайшие три года.

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ЦБ РФ 14 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Уточняется, что оценивать целесообразность ее повышения Банк России будет на ближайшем заседании 21 марта.

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов 25 февраля предположил, что Центробанк сохранит текущий уровень ключевой ставки до конца 2025 года. По его словам, сейчас жесткость денежно-кредитной политики достигла максимума. Согласно презентации Пьянова, рост российского ВВП по итогам 2025 года превысит 2%, а инфляция окажется в пределах 7–10%.

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