Экс-премьер Молдавии предупредил о приближении нового энергетического кризиса

Президент Молдавии Майя Санду и ее правительство скрывают от населения приближение нового энергетического кризиса и не предпринимают каких-либо действий для его предотвращения. Об этом в среду, 26 февраля, заявил бывший молдавский премьер-министр, лидер проевропейской Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.

«Правительство хранит гробовое молчание перед лицом надвигающегося энергетического кризиса. До конца отопительного сезона остался всего один месяц, и отсутствие конкретных действий не может быть оправдано. <…> Надвигается новый энергетический кризис, и гражданам необходимо знать, какие меры принимаются для его предотвращения», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Филат прокомментировал решение властей ограничить цены на первые 110 кВт/ч для всех потребителей до декабря 2025 года. По его словам, эта мера рассчитана на миллион потребителей, а расходы на нее составят $100 млн.

В связи с этим он задался вопросом о том, как Молдавия будет покрывать такую сумму. По его словам, есть вероятность, что в будущем гражданам придется платить в три раза больше.

Бывший молдавский премьер-министр в своем сообщении потребовал официальных ответов и конкретных действий со стороны властей.

Ранее, 3 февраля, лидер ЛДПМ заявил, что правительство Молдавии расхищает выделенную Евросоюзом (ЕС) помощь для преодоления энергетического кризиса в Приднестровье. По его словам, европейские фонды для газа — новая схема хищения.

Поставки газа из России в Молдавию и Приднестровье прекратились с 1 января из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите через свою территорию и долгов молдавской стороны перед «Газпромом». В середине января стало известно, что Россия готова оказать помощь ПМР и начать гуманитарные поставки газа.