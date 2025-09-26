Баловень экрана: умер Тигран Кеосаян

Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян. Об этом 26 сентября сообщила его супруга главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. Кеосаян — человек, с успехом выступавший в самых разных ипостасях в шоу-бизнесе. В 1990-х — успешный клипмейкер, затем — режиссер, телеведущий, продюсер... В каждом занятии Кеосаяну сопутствовал успех. Сам он считал, что в жизни ему повезло: ведь, будучи выходцем из «лихих девяностых», он не раз всерьез рисковал столкнуться с более печальной судьбой. Об основных страницах биографии режиссера и телеведущего рассказывают «Известия».

Путь в профессию

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинематографистов. Его отцом был известный кинорежиссер Эдмонд Кеосаян, матерью — актриса, заслуженная артистка Армянской ССР Лаура Геворкян. В год рождения младшего сына Эдмонда Кеосаяна вознесло к вершинам всесоюзной славы: вышел на экраны его самый знаменитый фильм — «Неуловимые мстители». Режиссер был нарасхват, зрители ожидали продолжения картины — поэтому неудивительно, что маленький Тигран проводил больше времени на съемочной площадке, чем дома. Его собственный кинодебют состоялся в картине «Корона Российской империи, или Снова неуловимые», где сыграла вся семья Кеосаянов. Сам режиссер исполнил эпизодическую роль посетителя кабаре, его жена — сестры милосердия, а старший сын Давид — цыганенка. Тигран тоже появился в эпизоде — однако, по рассказам, больше всего юного актера и его коллег по фильму впечатлила разбитая им на площадке бровь и поиски врача силами режиссера и директора картины.

Фото: ТАСС/Анвар Галеев

Окончив школу, Тигран в 1984 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа, в мастерскую Игоря Таланкина. После двух лет учебы отслужил в армии и вернулся на курс. Его однокурсниками были Рената Литвинова, Александр Баширов, Иван Охлобыстин и Федор Бондарчук. Последний на долгие годы стал для Кеосаяна-младшего близким другом и коллегой. Он же сыграл главную роль в первом самостоятельном фильме Тиграна — короткометражной ленте «Солнечный берег». А в 1992 году на экраны вышла его первая полнометражная работа — криминальная мелодрама «Катька и Шиз», получившая приз кинофестиваля «Золотой витязь».

После ВГИКа Кеосаян на несколько лет оставил большое кино, став одним из наиболее успешных российских клипмейкеров. В 1993 году вместе со старшим братом Давидом он основал студию Gold Vision, где работал вместе с Федором Бондарчуком. Одной из первых их совместных работ стал клип на песню Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза». Впоследствии они работали со многими деятелями отечественного шоу-бизнеса, в том числе с Игорем Сарухановым, Михаилом Шуфутинским, Ириной Аллегровой. Но кино не отпускало — и во второй половине 1990-х Кеосаян вернулся в режиссерское кресло.

Возвращение к кино

Возвращение Тиграна Кеосаяна в кинобизнес оказалось триумфальным. В конце 1990-х он подряд выпустил три фильма, мгновенно обретших популярность. В «Бедной Саше» (1997), комедии о маленькой дочери банкирши, шантажирующей вора, чтобы тот ограбил мамин банк, главные роли сыграли Александр Збруев и Вера Глаголева. Картина получила ТЭФИ в категории «Лучший игровой фильм», а Александр Збруев был награжден в номинации «Лучшая мужская роль» на «Кинотавре». Комедийный фильм «Президент и его внучка» с Олегом Табаковым в главной роли получил спецприз кинофестиваля «Кинотавр» «За юмор и доброту на экране». А вышедшая в 2000-м мелодрама о провинциальной певице и ее продюсерах «Ландыш серебристый» заставила плакать всех любителей жанра, за что получила заслуженный приз Большого зрительского жюри на кинофестивале «Окно в Европу».

Фото: Legion-media

С тех пор Тигран Кеосаян неоднократно демонстрировал, что в кино может работать с любыми жанрами. От беззлобного юмора «Зайца над бездной» до суровых реалий сериала о работе спецназа ГРУ «Мужская работа», его фильмы неизменно пользовались широким вниманием публики. Последней его полнометражной картиной стала драма «Бессмертные» про воинов-афганцев, встретившихся двадцать лет спустя. По словам режиссера, этим фильмом он отдавал дань признания своему поколению, чья юность пришлась на переломные годы в истории страны, круто изменившие и поломавшие множество судеб.

На экране и за кадром

В 2003 году Тигран Кеосаян начал сотрудничать с телевидением, став членом жюри телевизионного проекта «Народный артист». Однако он недолго оставался в роли зрителя, несколько лет спустя Кеосаян с успехом попробовал себя в роли телеведущего. Здесь, как и в кино, он испробовал самые разные тележанры. С 2007 года он вел авторское ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном», а в декабре того же года выступил в роли соведущего новогоднего шоу «Новый год наоборот». С 2009 года он вел ток-шоу «Ты и я», посвященное семейной жизни звездных пар, а год спустя стал ведущим авторского ток-шоу «Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном». С 2016 года режиссер начал вести телешоу «Международная пилорама» , объединив два наиболее близких для него жанра публицистики — международную политическую аналитику и искрометный юмор.

Фото: Legion-media/Иванов Сергей

Тигран Кеосаян был женат дважды. Первой его женой стала актриса Алена Хмельницкая. В браке, продлившемся два десятилетия, родились двое дочерей — Александра и Ксения. Второй супругой Тиграна Кеосаяна стала журналист и медиаменеджер Маргарита Симоньян. В их семье подрастают трое детей — дочери Марьяна и Маро и сын Баграт. Старшая дочь режиссера Александра с юных лет приняла семейную профессиональную эстафету, работая вместе с отцом на съемочной площадке.

Проблемы с сердцем у Кеосаяна начались давно, он пережил два инфаркта миокарда — в 2008 и 2010 годах — и установку кардиостимулятора. В декабре 2024 года он вновь попал в больницу с сердечным приступом, пережив клиническую смерть и впав в кому.

Министр культуры РФ Ольга Любимова Ушел из жизни талантливый режиссер, актер, сценарист и телеведущий Тигран Эдмондович Кеосаян. Его творческая жизнь была яркой и многогранной. Он умел соединять в своих работах настоящие эмоции и глубокую мысль, создавая проекты, которые находили отклик у самой широкой аудитории. Тигран Эдмондович снял ряд картин, среди которых «Бедная Саша», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Ландыш серебристый», «Президент и его внучка». Его фильмы отличались особым авторским почерком. Тигран Эдмондович был искренне предан своему делу, с большим уважением относился к профессии и зрителям. Несомненно, он был мастером, чьи работы стали частью культурного пространства нашей страны. Выражаю искренние соболезнования всем, кому выпала честь знать Тиграна Эдмондовича. Светлая память!

Генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин Тигран для меня был человеком, внутри которого горел огонь. Этим огнем он делился и зажигал людей рядом. Тех, кто несет идеи, — их много. А вот тех, кто делится идеями и своим видением, кто может менять мир вокруг, — их немного. Тигран был как раз таким человеком. Он менял мир вокруг себя и людей, которые с ним соприкасались. И нам его будет не хватать. Мне — точно.