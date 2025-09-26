 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Общество
Центробанк выявил и внес в базу 1,2 млн дропперов
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Лихачев заявил о возможном позитивном влиянии Гросси на ООН в качестве генсека
Общество
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
Политика
Путин призвал привлекать участников СВО к работе в органах власти
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Мир
Лукашенко и Путин согласовали договоренности по газу на ближайшие пять лет
Мир
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Общество
Экс-футболист «Зенита» Аршавин подал иск об изменении размера алиментов
Общество
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Общество
Лихачев указал на обострение атак ВСУ на ЗАЭС и Энергодар
Мир
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Общество
ФСБ задержала начальника отдела имущества Запорожской области за мошенничество
Мир
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Авто
Минпромторг выделит субсидии на зарядки для электрокаров
Мир
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

Баловень экрана: умер Тигран Кеосаян

Профессиональный путь режиссера определился еще в раннем детстве
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян. Об этом 26 сентября сообщила его супруга главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. Кеосаян — человек, с успехом выступавший в самых разных ипостасях в шоу-бизнесе. В 1990-х — успешный клипмейкер, затем — режиссер, телеведущий, продюсер... В каждом занятии Кеосаяну сопутствовал успех. Сам он считал, что в жизни ему повезло: ведь, будучи выходцем из «лихих девяностых», он не раз всерьез рисковал столкнуться с более печальной судьбой. Об основных страницах биографии режиссера и телеведущего рассказывают «Известия».

Путь в профессию

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинематографистов. Его отцом был известный кинорежиссер Эдмонд Кеосаян, матерью — актриса, заслуженная артистка Армянской ССР Лаура Геворкян. В год рождения младшего сына Эдмонда Кеосаяна вознесло к вершинам всесоюзной славы: вышел на экраны его самый знаменитый фильм — «Неуловимые мстители». Режиссер был нарасхват, зрители ожидали продолжения картины — поэтому неудивительно, что маленький Тигран проводил больше времени на съемочной площадке, чем дома. Его собственный кинодебют состоялся в картине «Корона Российской империи, или Снова неуловимые», где сыграла вся семья Кеосаянов. Сам режиссер исполнил эпизодическую роль посетителя кабаре, его жена — сестры милосердия, а старший сын Давид — цыганенка. Тигран тоже появился в эпизоде — однако, по рассказам, больше всего юного актера и его коллег по фильму впечатлила разбитая им на площадке бровь и поиски врача силами режиссера и директора картины.

Режиссер Тигран Кеосаян
Фото: ТАСС/Анвар Галеев

Окончив школу, Тигран в 1984 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа, в мастерскую Игоря Таланкина. После двух лет учебы отслужил в армии и вернулся на курс. Его однокурсниками были Рената Литвинова, Александр Баширов, Иван Охлобыстин и Федор Бондарчук. Последний на долгие годы стал для Кеосаяна-младшего близким другом и коллегой. Он же сыграл главную роль в первом самостоятельном фильме Тиграна — короткометражной ленте «Солнечный берег». А в 1992 году на экраны вышла его первая полнометражная работа — криминальная мелодрама «Катька и Шиз», получившая приз кинофестиваля «Золотой витязь».

После ВГИКа Кеосаян на несколько лет оставил большое кино, став одним из наиболее успешных российских клипмейкеров. В 1993 году вместе со старшим братом Давидом он основал студию Gold Vision, где работал вместе с Федором Бондарчуком. Одной из первых их совместных работ стал клип на песню Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза». Впоследствии они работали со многими деятелями отечественного шоу-бизнеса, в том числе с Игорем Сарухановым, Михаилом Шуфутинским, Ириной Аллегровой. Но кино не отпускало — и во второй половине 1990-х Кеосаян вернулся в режиссерское кресло.

«Золотой мальчик Голливуда»: умер актер и режиссер Роберт Редфорд
Последние годы он провел на своем ранчо и редко покидал дом

Возвращение к кино

Возвращение Тиграна Кеосаяна в кинобизнес оказалось триумфальным. В конце 1990-х он подряд выпустил три фильма, мгновенно обретших популярность. В «Бедной Саше» (1997), комедии о маленькой дочери банкирши, шантажирующей вора, чтобы тот ограбил мамин банк, главные роли сыграли Александр Збруев и Вера Глаголева. Картина получила ТЭФИ в категории «Лучший игровой фильм», а Александр Збруев был награжден в номинации «Лучшая мужская роль» на «Кинотавре». Комедийный фильм «Президент и его внучка» с Олегом Табаковым в главной роли получил спецприз кинофестиваля «Кинотавр» «За юмор и доброту на экране». А вышедшая в 2000-м мелодрама о провинциальной певице и ее продюсерах «Ландыш серебристый» заставила плакать всех любителей жанра, за что получила заслуженный приз Большого зрительского жюри на кинофестивале «Окно в Европу».

Тигран Кеосаян
Фото: Legion-media

С тех пор Тигран Кеосаян неоднократно демонстрировал, что в кино может работать с любыми жанрами. От беззлобного юмора «Зайца над бездной» до суровых реалий сериала о работе спецназа ГРУ «Мужская работа», его фильмы неизменно пользовались широким вниманием публики. Последней его полнометражной картиной стала драма «Бессмертные» про воинов-афганцев, встретившихся двадцать лет спустя. По словам режиссера, этим фильмом он отдавал дань признания своему поколению, чья юность пришлась на переломные годы в истории страны, круто изменившие и поломавшие множество судеб.

На экране и за кадром

В 2003 году Тигран Кеосаян начал сотрудничать с телевидением, став членом жюри телевизионного проекта «Народный артист». Однако он недолго оставался в роли зрителя, несколько лет спустя Кеосаян с успехом попробовал себя в роли телеведущего. Здесь, как и в кино, он испробовал самые разные тележанры. С 2007 года он вел авторское ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном», а в декабре того же года выступил в роли соведущего новогоднего шоу «Новый год наоборот». С 2009 года он вел ток-шоу «Ты и я», посвященное семейной жизни звездных пар, а год спустя стал ведущим авторского ток-шоу «Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном». С 2016 года режиссер начал вести телешоу «Международная пилорама», объединив два наиболее близких для него жанра публицистики — международную политическую аналитику и искрометный юмор.

Тигран Кеосаян
Фото: Legion-media/Иванов Сергей

Тигран Кеосаян был женат дважды. Первой его женой стала актриса Алена Хмельницкая. В браке, продлившемся два десятилетия, родились двое дочерей — Александра и Ксения. Второй супругой Тиграна Кеосаяна стала журналист и медиаменеджер Маргарита Симоньян. В их семье подрастают трое детей — дочери Марьяна и Маро и сын Баграт. Старшая дочь режиссера Александра с юных лет приняла семейную профессиональную эстафету, работая вместе с отцом на съемочной площадке.

Режиссер Тигран Кеосаян перед началом премьеры фильма «Камень» в кинотеатре «Формула Кино Сити». 2012 год
Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября в возрасте 59 лет. Об этом сообщила его жена главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Известно, что у Тиграна Кеосаяна было больное сердце, он находился в коме с января этого года. Подробнее о его творческом пути — в галерее «Известий»
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Режиссер Тигран Кеосаян. 2007 год
Будущий телеведущий родился в 1966 году в семье режиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна («Неуловимые мстители») и актрисы Лауры Геворкян. На фото: Тигран Кеосаян, 2007 год
Фото: Спорт-Экспресс/Алексей Иванов
Режиссер, телеведущий Тигран Кеосаян на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 2023 год
Режиссер, телеведущий Тигран Кеосаян на пленарной сессии XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», 2023 год
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Режиссер Тигран Кеосаян
В начале 1980-х он поступил во ВГИК, где учился вместе с Федором Бондарчуком, Иваном Охлобыстиным и Александром Башировым
Фото: Legion-Media/Usoev Gennady
Режиссер Тигран Кеосаян во время премьеры своего фильма «Заяц над бездной». 2006 год
Режиссер Тигран Кеосаян во время премьеры своего фильма «Заяц над бездной», 2006 год
Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
Режиссер Тигран Кеосаян. 2011 год
В 1990-е вместе с братом и Федором Бондарчуком Тигран Кеосаян занимался съемкой рекламных роликов и музыкальных клипов
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Режиссер Тигран Кеосаян. 2018 год
В 1992 году дебютировал в кино с криминальной мелодрамой «Катька и Шиз». В 2000-е также начал активно работать в качестве телеведущего. На фото: режиссер Тигран Кеосаян, 2018 год
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня», руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян
Главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня», руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Режиссер Тигран Кеосаян во время премьеры своего фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!» в концертном зале «Зарядье» в Москве. 2018 год
Среди самых известных его киноработ — «Ландыш серебристый», «Бедная Саша», «Крымский мост. Сделано с любовью!», сериал «Ялта-45». На фото: режиссер Тигран Кеосаян во время премьеры своего фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!» в концертном зале «Зарядье» в Москве. 2018 год
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Проблемы с сердцем у Кеосаяна начались давно, он пережил два инфаркта миокарда — в 2008 и 2010 годах — и установку кардиостимулятора. В декабре 2024 года он вновь попал в больницу с сердечным приступом, пережив клиническую смерть и впав в кому.

Министр культуры РФ Ольга Любимова

Ушел из жизни талантливый режиссер, актер, сценарист и телеведущий Тигран Эдмондович Кеосаян.

Его творческая жизнь была яркой и многогранной. Он умел соединять в своих работах настоящие эмоции и глубокую мысль, создавая проекты, которые находили отклик у самой широкой аудитории.

Тигран Эдмондович снял ряд картин, среди которых «Бедная Саша», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Ландыш серебристый», «Президент и его внучка». Его фильмы отличались особым авторским почерком.

Тигран Эдмондович был искренне предан своему делу, с большим уважением относился к профессии и зрителям. Несомненно, он был мастером, чьи работы стали частью культурного пространства нашей страны.

Выражаю искренние соболезнования всем, кому выпала честь знать Тиграна Эдмондовича. Светлая память!

Генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин

Тигран для меня был человеком, внутри которого горел огонь. Этим огнем он делился и зажигал людей рядом.

Тех, кто несет идеи, — их много. А вот тех, кто делится идеями и своим видением, кто может менять мир вокруг, — их немного. Тигран был как раз таким человеком. Он менял мир вокруг себя и людей, которые с ним соприкасались. И нам его будет не хватать. Мне — точно.

Поэт, заслуженный деятель искусств РФ Влад Маленко

Тигран — человек огненный, ртутный, неравнодушный ко всем явлениям жизни. Как написал один поэт, характеризуя такой человеческий аппарат: «Смесь клоуна с ручной гранатой»...

Обнимаешь его — а он горячий. Мы сотрудничали, грустили и радовались. Последний раз виделись в маленьком кафе друзей на дне рождения общего друга Эмира Кустурицы.

Я тогда читал:

«В животе у кита, на котором лежит Земля,

Непечально живет всех ушедших людей семья...»

Пусть Тиграну будет там, в животе всемирного кита, хорошо. Пусть его встретят долгожданные души. А Маргарите — нижайший поклон за ее человеческий женский подвиг. И моя поддержка.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир