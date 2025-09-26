Баловень экрана: умер Тигран Кеосаян
Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян. Об этом 26 сентября сообщила его супруга главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. Кеосаян — человек, с успехом выступавший в самых разных ипостасях в шоу-бизнесе. В 1990-х — успешный клипмейкер, затем — режиссер, телеведущий, продюсер... В каждом занятии Кеосаяну сопутствовал успех. Сам он считал, что в жизни ему повезло: ведь, будучи выходцем из «лихих девяностых», он не раз всерьез рисковал столкнуться с более печальной судьбой. Об основных страницах биографии режиссера и телеведущего рассказывают «Известия».
Путь в профессию
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинематографистов. Его отцом был известный кинорежиссер Эдмонд Кеосаян, матерью — актриса, заслуженная артистка Армянской ССР Лаура Геворкян. В год рождения младшего сына Эдмонда Кеосаяна вознесло к вершинам всесоюзной славы: вышел на экраны его самый знаменитый фильм — «Неуловимые мстители». Режиссер был нарасхват, зрители ожидали продолжения картины — поэтому неудивительно, что маленький Тигран проводил больше времени на съемочной площадке, чем дома. Его собственный кинодебют состоялся в картине «Корона Российской империи, или Снова неуловимые», где сыграла вся семья Кеосаянов. Сам режиссер исполнил эпизодическую роль посетителя кабаре, его жена — сестры милосердия, а старший сын Давид — цыганенка. Тигран тоже появился в эпизоде — однако, по рассказам, больше всего юного актера и его коллег по фильму впечатлила разбитая им на площадке бровь и поиски врача силами режиссера и директора картины.
Окончив школу, Тигран в 1984 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа, в мастерскую Игоря Таланкина. После двух лет учебы отслужил в армии и вернулся на курс. Его однокурсниками были Рената Литвинова, Александр Баширов, Иван Охлобыстин и Федор Бондарчук. Последний на долгие годы стал для Кеосаяна-младшего близким другом и коллегой. Он же сыграл главную роль в первом самостоятельном фильме Тиграна — короткометражной ленте «Солнечный берег». А в 1992 году на экраны вышла его первая полнометражная работа — криминальная мелодрама «Катька и Шиз», получившая приз кинофестиваля «Золотой витязь».
После ВГИКа Кеосаян на несколько лет оставил большое кино, став одним из наиболее успешных российских клипмейкеров. В 1993 году вместе со старшим братом Давидом он основал студию Gold Vision, где работал вместе с Федором Бондарчуком. Одной из первых их совместных работ стал клип на песню Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза». Впоследствии они работали со многими деятелями отечественного шоу-бизнеса, в том числе с Игорем Сарухановым, Михаилом Шуфутинским, Ириной Аллегровой. Но кино не отпускало — и во второй половине 1990-х Кеосаян вернулся в режиссерское кресло.
Возвращение к кино
Возвращение Тиграна Кеосаяна в кинобизнес оказалось триумфальным. В конце 1990-х он подряд выпустил три фильма, мгновенно обретших популярность. В «Бедной Саше» (1997), комедии о маленькой дочери банкирши, шантажирующей вора, чтобы тот ограбил мамин банк, главные роли сыграли Александр Збруев и Вера Глаголева. Картина получила ТЭФИ в категории «Лучший игровой фильм», а Александр Збруев был награжден в номинации «Лучшая мужская роль» на «Кинотавре». Комедийный фильм «Президент и его внучка» с Олегом Табаковым в главной роли получил спецприз кинофестиваля «Кинотавр» «За юмор и доброту на экране». А вышедшая в 2000-м мелодрама о провинциальной певице и ее продюсерах «Ландыш серебристый» заставила плакать всех любителей жанра, за что получила заслуженный приз Большого зрительского жюри на кинофестивале «Окно в Европу».
С тех пор Тигран Кеосаян неоднократно демонстрировал, что в кино может работать с любыми жанрами. От беззлобного юмора «Зайца над бездной» до суровых реалий сериала о работе спецназа ГРУ «Мужская работа», его фильмы неизменно пользовались широким вниманием публики. Последней его полнометражной картиной стала драма «Бессмертные» про воинов-афганцев, встретившихся двадцать лет спустя. По словам режиссера, этим фильмом он отдавал дань признания своему поколению, чья юность пришлась на переломные годы в истории страны, круто изменившие и поломавшие множество судеб.
На экране и за кадром
В 2003 году Тигран Кеосаян начал сотрудничать с телевидением, став членом жюри телевизионного проекта «Народный артист». Однако он недолго оставался в роли зрителя, несколько лет спустя Кеосаян с успехом попробовал себя в роли телеведущего. Здесь, как и в кино, он испробовал самые разные тележанры. С 2007 года он вел авторское ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном», а в декабре того же года выступил в роли соведущего новогоднего шоу «Новый год наоборот». С 2009 года он вел ток-шоу «Ты и я», посвященное семейной жизни звездных пар, а год спустя стал ведущим авторского ток-шоу «Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном». С 2016 года режиссер начал вести телешоу «Международная пилорама», объединив два наиболее близких для него жанра публицистики — международную политическую аналитику и искрометный юмор.
Тигран Кеосаян был женат дважды. Первой его женой стала актриса Алена Хмельницкая. В браке, продлившемся два десятилетия, родились двое дочерей — Александра и Ксения. Второй супругой Тиграна Кеосаяна стала журналист и медиаменеджер Маргарита Симоньян. В их семье подрастают трое детей — дочери Марьяна и Маро и сын Баграт. Старшая дочь режиссера Александра с юных лет приняла семейную профессиональную эстафету, работая вместе с отцом на съемочной площадке.
Проблемы с сердцем у Кеосаяна начались давно, он пережил два инфаркта миокарда — в 2008 и 2010 годах — и установку кардиостимулятора. В декабре 2024 года он вновь попал в больницу с сердечным приступом, пережив клиническую смерть и впав в кому.