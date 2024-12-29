Снежный фарс: ледяные горки закрывают, но дети продолжают травмироваться

На днях в Кинешме ребенок попал под автомобиль, катаясь с горки. Разумеется, горка была стихийной, пользоваться ею было нельзя — и такие новости приходят из регионов каждую зиму регулярно. Однако в последние годы они дополнились сообщениями о том, что муниципальные власти борются с их появлением, закрывают ту или иную ледяную горку, и т.д. Дело в том, что вот уже несколько лет на этот зимний аттракцион действует ГОСТ, прописывающий требования, которые муниципалитетам и управляющим компаниям сложно исполнить. Где можно кататься и как выбрать безопасную горку — в материале «Известий».

Как получают травмы на горках

Инцидент в Кинешме Ивановской области произошел 25 декабря. Школьник решил съехать с горки во дворе дома, но влетел в проезжающий мимо автомобиль. Характер травм семилетнего ребенка не раскрывается.

Громких инцидентов на горках в начале зимы случилось уже много. Так, в начале декабря в Москве в Коммунарке погиб дворник, который решил скатиться с горки и ударился головой о мостик. В этом же месте катались и дети, одна из девочек сломала ногу. После трагедии склон засыпали песком.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сразу несколько инцидентов произошло в Бийске в лесопарковой зоне квартала АБ — в ноябре девятилетний ребенок травмировал позвоночник, столкнувшись с другим человеком, а затем там же два ребенка попали в больницу, ударившись о дерево.

В Омске 14 декабря 13-летний мальчик во время катания на тюбинге со склона реки Иртыш получил перелом костей таза. В СУ СК проводили проверку по признакам преступления по ст. 293 УК РФ («Халатность»). При этом травма была получена из-за ледяной глыбы — она образовалась на крутом берегу и обломилась во время катания.

Каждый из этих инцидентов произошел на неофициальных горках.

Почему дети катаются в опасных местах

Однако часто школьникам просто негде кататься «официально». В том же Омске — всего семь признанных безопасными горок из тех, что подпадают под действие правил государственной регистрации аттракционов и должны проходить сертификацию. В третьем по численности населения в России городе — Новосибирске — открыли всего 18 бесплатных сертифицированных горок: 11 маленьких и семь больших.

В Бийске, по данным управления ЖКХ, работают три деревянные снежные горки, причем ограниченное время: с 9 утра до 18 вечера. В городе Зея Амурской области единственную официальную общегородскую горку, как сообщают местные жители, вообще закрывают по выходным, а по будням она работает только с 10 до 12. Местные власти объяснили это тем, что все зимние горки в России подлежат регистрации в органах гостехнадзора, ГОСТ предусматривает правила для эксплуатации подобных аттракционов, а специального сотрудника, который бы следил за горкой, просто нет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В то же время несанкционированные горки активно закрывают. Например, в подмосковном Волоколамске закрыли проход к самой длинной горке в парке «во избежание случаев травматизма».

На нехватку мест для катания активно жалуются красноярцы: жительница микрорайона Солнечный рассказала местным СМИ, что раньше для детей работала большая горка с двумя спусками, три маленьких, ледяной лабиринт, а в этом осталась всего одна горка. В других микрорайонах города та же история. «Дети по пандусу катаются», — пишут местные жители.

Как регулируются снежные горки в России

Дело в том, что с 2021 года в России строительство горок должно вестись в соответствии с ГОСТ Р 56987-2016 «Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации». Сам стандарт действует с 2017 года, но с 2021 года по требованию технического регламента ЕАЭС «О безопасности аттракционов» высокие и быстрые горки приравнены к аттракционам, а значит, должны сертифицироваться.

— ГОСТ применим в том случае, если горка создана по проекту и отвечает признакам аттракциона, в том числе состоит из ледяных блоков или деревянных конструкций, имеет склон и выкат, безопасность которого обеспечивается ограничительной системой , — пояснил преподаватель университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин. — Именно такие сооружения подлежат обязательной сертификации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Он отметил, что в ряде случаев это привело к закрытию существующих снежных горок, которые не соответствуют новым требованиям .

— Бесплатные аттракционы, в том числе ледяные горки, создаются, как правило, за счет бюджетов муниципальных образований, которые и несут ответственность за их эксплуатацию и безопасность, — пояснил Антон Палюлин. — При этом местными правовыми актами могут быть назначены ответственные за эксплуатацию горок: управляющие компании, ТСЖ или иные. Надзор за безопасностью зимних аттракционов осуществляет Гостехнадзор.

Как сообщают СМИ, управляющие компании просто стали ломать горки во дворах и отказываться от их установки, опасаясь штрафов в несколько сотен тысяч рублей и не желая тратиться на документацию и сертификацию.

— Подвести стихийную горку под требования ГОСТа нельзя: они не создавались в соответствии с требованиями, предъявляемыми к аттракционам, и никто не может нести ответственность за безопасность их использования. Их адаптация под требования безопасности возможна, но иногда требует значительных затрат и усилий, — добавил Антон Палюлин.

В Минпромторге РФ между тем в 2023 году разъясняли, что ГОСТ 56987-2016 распространяется именно на спроектированные как аттракцион зимние горки . У них должна быть проектная, эксплуатационная документация, они должны пройти испытания и затем регистрацию в органах Гостехнадзора и т.д.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Но при этом ГОСТ не распространяется на зимние горки из снега, построенные на придомовых территориях или образованные в природных условиях на естественных склонах. Их регистрировать не надо. Однако Минпромторг рекомендовал «внимательно проанализировать безопасность горки, обратить внимание, не представляет ли опасности выкат с нее и сама скользящая поверхность».

Горки без правил

Эксперт «Народный фронт. Аналитика» Светлана Калинина проблему видит в том, что муниципальные образования должны были заранее определить места, где обустроят эти горки, включить их в правила благоустройства и опубликовать эту информацию на сайте. Это должно было произойти еще в 2019 году.

— Но на сегодняшний день даже правила благоустройства приняты не во всех муниципальных образованиях , — заявила она «Известиям». — Кроме нас никто даже не проверял, есть правила или нет. Некоторые муниципалитеты пользуются нормами, установленными до 2010 года, но их надо пересматривать, так как появились новые технические регламенты.

По ее словам, на обустройство горок не закладывают и бюджетное финансирование.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Впрочем, в ряде регионов горки по требованию общественников в правила благоустройства включили, и там всё работает неплохо. В пример Светлана Калинина ставит Тюмень, Курган и т.д. Но пока таких меньшинство.

По словам эксперта, прокуратура должна проверять и сами правила благоустройства, и объекты на соответствие требованиям безопасности. Однако этому может помешать мораторий на проверки — проблемы нередко выявляются только после инцидентов.

Как уберечь ребенка на горке

В Центре гигиенического образования населения Роспотребнадзора рассказывают, что в первую очередь нужно правильно выбрать место для катания, найти безопасную зону. Безопасность определяется «наклоном горы, удаленностью от дороги, достаточным местом для остановки, безопасной зоной подъема на горку, отсутствием на пути деревьев, заборов, игровых площадок, других препятствий, отсутствием поблизости не полностью замерзших водоемов».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Во-вторых, дети всегда должны находиться под присмотром взрослых . 71% всех травм на горках дети получают, когда катаются самостоятельно, пишут в Центре гигиенического образования. В МЧС советуют также сначала самостоятельно испытать горку — прокатиться первым, а уже потом пускать туда ребенка .

В-третьих, убедитесь, что тюбинг, санки, ледянки и т.д. находятся в исправном состоянии. И не стоит кататься с горки на том, что для этого не предназначено. Самым безопасным средством в центре называют снегокаты с рулевым управлением. В МЧС, впрочем, не соглашаются: не раз они, цепляясь передним полозом за препятствие, переворачивались. При этом слезть на большой скорости со снегоката сложно, а это одна из рекомендаций в случае опасности: если уйти от столкновения с деревом или другим человеком нельзя, то надо постараться завалиться на бок на снег или откатиться в сторону от ледяной поверхности.

В этом смысле безопаснее даже обычные советские санки — с них и завалиться на бок проще, и рулить можно.

В-четвертых, не пренебрегайте защитой : шлемы предотвратят 85% черепно-мозговых травм. И избегайте шарфов или других незакрепленных аксессуаров, которые могут попасть под движущиеся санки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В-пятых, не нужно ехать на животе, на ногах или спиной вперед — это не позволяет контролировать движение и увеличивает риск травм.