Переломный момент: сколько можно отсудить за падение на льду

Человек, поскользнувшийся во дворе и получивший при этом травму, может добиться компенсации от управляющей компании за причинение вреда здоровью, утраченный заработок и моральный ущерб. Суммы могут доходить до 100 тыс. и более , рассказали адвокаты. В каких случаях человек может рассчитывать на выплаты и как их получить, выясняли «Известия».

Сколько можно отсудить

По словам адвоката Виктории Лезниковой, размер компенсации будет зависеть от травмы, которую человек получил при падении. Только за причинение вреда здоровью можно отсудить от 20 до 100 тыс. рублей и более — в эту сумму входят затраты на лекарства и медицинские услуги.

В случае, если из-за травмы человек оказался на больничном и временно утратил заработок, суд тоже может взыскать судебные издержки и компенсировать моральный ущерб.

Переломный момент Фото: РИА Новости/Петр Чернов

— В моей практике было дело, когда суд взыскал 63 тыс. рублей за утраченный заработок и 70 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, — рассказала адвокат Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Екатерина Тютюнникова.

При этом она отметила, что на практике суды часто урезают требуемую сумму — в приведенном примере в иске было заявлено 200 тыс. рублей.

В свою очередь, Лезникова добавила, что управляющей компании часто невыгодно доводить дело до суда из-за возможного штрафа от контролирующих органов.

— Если собрать все доказательства причиненного вреда здоровью при падении, затраты на лечение и медикаменты и приобщить их все к иску, то в 99% случаев суд будет на стороне истца, — сказала она.

Первые шаги

Если человек получил травму из-за падения сосульки, снега или поскользнувшись на неубранной территории, отвечать за причиненный вред будет лицо (или служба), ответственное за ее содержание. Первый шаг после получения травмы — это вызов «скорой помощи». Затем ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов советует вызвать на место происшествия сотрудников полиции.

— Дело в том, что выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, может образовывать состав преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ, — говорит Аванесов в беседе с «Известиями».

Переломный момент Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Вызов полиции необходим не только для оказания помощи, но и для фиксации произошедшего. Кроме того, желательно сделать фото или видео на месте, где вы получили травму, и на всякий случай взять контакты свидетелей происшествия, если они есть.

— Если вас не забрала «скорая помощь», вы можете самостоятельно обратиться в травмпункт, взять там справку о повреждениях и оформить больничный лист , — рекомендует старший преподаватель кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия», член адвокатской палаты Москвы Светлана Кубиевич.

После назначения лечения, специалист советует сохранять чеки на приобретение лекарств и иных средств. Но при этом важно учесть, что позже взыскать компенсацию вы сможете лишь за то лечение, которое рекомендовал врач. Впрочем, в любом случае стоит фиксировать и иные расходы, связанные с травмой.

Право на компенсацию

Помимо прочего, человеку (особенно, потерявшему заработок из-за нахождения на больничном) могут быть компенсированы и дополнительные расходы, связанные с ущербом для здоровья — в том числе оплата лечения, дополнительного питания, приобретения лекарств, протезирования, постороннего ухода, санаторно-курортного лечения, покупки специальных транспортных средств и подготовки к иной профессии.

Переломный момент Фото: РИА Новости/Петр Чернов

— Компенсация полагается, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение, — объясняет Юрий Аванесов.

Собеседник «Известий» также указывает на то, что потерпевший может требовать компенсации морального вреда, размер которого определяется по правилам статьей 151 ГК РФ. Из нее следует, что суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные обстоятельства.

— Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред, — подчеркивает юрист.

Дела автомобильные

Если же неубранный снег или лед причинил вред не вам, а вашему автомобилю, алгоритм действий остается прежним: нужно прежде всего вызвать сотрудников полиции, чтобы те зафиксировали повреждения, а затем приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела (или отказали в нем).

Как и в случае с получением травм, Светлана Кубиевич советует зафиксировать на фото и видео место происшествия и повреждения, причиненные автомобилю. На место инцидента также можно вызвать техническую службу — инженера-техника — из местного ГБУ. Следующий шаг — уведомление о произошедшем вашей страховой компании.

Переломный момент Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

— При наличии КАСКО необходимо действовать согласно договору страхования. Далее идет независимая оценка ущерба и претензия в адрес ответственного за содержание объекта (например, управляющей компании), — объясняет Юрий Аванесов.

Согласно статье 314 ГК РФ, такая претензия может рассматриваться семь дней. Если за этот срок УК не ответит вам или откажет в удовлетворении требований, вы имеете право обратиться в суд с иском и возложением на ответчика всех судебных расходов.

Разбирательство в суде

Как говорит в беседе с «Известиями» член комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов, если разбирательство дошло до суда, необходимо доказать совокупность трех обстоятельств: самого факта причинения вреда и его размер, противоправное поведение причинителя вреда, а также наличие причинно-следственной связи между ними.

Переломный момент Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— От истца могут потребоваться доказательства ненадлежащего исполнения ответчиком обязанности по очистке кровли от снега (акты осмотра кровли, фотоматериалы, фиксирующие факт скопления снега, протокол осмотра места происшествия), — отмечает Терновцов.

При этом, по словам специалиста, обязанность доказывания наличия и размера вреда, причинной связи между возникшим вредом (убытками) и противоправными действиями причинителя вреда лежит на истце. А вот доказывать отсутствие вины или наличие обстоятельств, которые являются основанием для освобождения от гражданско-правовой ответственности, придется уже управляющей организации — предполагаемому причинителю вреда.

— Поскольку обязанность по обеспечению надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества в многоквартирном доме возложена на организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом, собственник автомобиля вправе предъявить управляющей организации требование о возмещении ущерба, возникшего у него в результате повреждения имущества из-за падения снега с крыши дома, — заключает Александр Терновцов.