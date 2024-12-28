Песков рассказал о планах Путина на новогоднюю ночь

Президент России Владимир Путин, как правило, проводит Новый год в домашней обстановке, если у него не запланированы поездки. Об этом 28 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», — рассказал он в ходе брифинга.

По словам Пескова, российский президент установил елку в своем кабинете.

Что касается доверия россиян к Путину, официальный представитель Кремля заявил, что большинство жителей страны поддерживает его.

«Конечно, прошлая неделя была чрезвычайно активной, чрезвычайно насыщенной новостями. <…> Очевидным остается один факт: действительно президент Путин пользуется доверием и поддержкой подавляющего большинства населения нашей страны», — сказал Песков.

Он также добавил, что результаты социологических опросов могут варьироваться, что является естественным процессом.

Ранее, 22 декабря, Песков сообщил, график Путина в новогодние праздники будет рабочим. При этом он уточнил, что у президента есть определенные планы на указанный период.