Актера Евгения Косырева увезли в реанимацию из Театра имени Вахтангова

Актера Евгения Косырева забрали в реанимацию из Театра имени Вахтангова перед спектаклем «Утиная охота». Об этом 24 декабря сообщает собеседник «Известий».

По его словам, у Косырева обнаружили проблемы с печенью и брюшной полостью.

Постановка состоялась без участия артиста.

Косырев служит в Театре Вахтангова с 2003 года.

Ранее, 1 октября, собеседник «Известий» сообщил, что народного артиста РСФСР Василия Ливанова прооперировали в больнице. Пациент находится в сознании, наблюдается положительная динамика. Согласно данным собеседника, актер дышит самостоятельно, ему вовремя сделали необходимую операцию.