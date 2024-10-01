Артиста Василия Ливанова прооперировали в больнице
Народного артиста РСФСР Василия Ливанова прооперировали в больнице. Об этом 1 октября сообщает источник «Известий».
На данный момент пациент находится в сознании, наблюдается положительная динамика. Согласно данным источника, актер дышит самостоятельно, ему вовремя сделали необходимую операцию.
Ранее, 15 апреля, артиста госпитализировали. Его супруга, художник-постановщик, режиссер мультфильмов Елена Ливанова сообщила, что госпитализация плановая, с артистом всё в порядке.
Артист родился в 1935 году, по окончании школы поступил в Театральное училище имени Щукина, а позже был принят в труппу Театра имени Вахтангова. В 1959 году дебютировал в фильме «Неотправленное письмо». Кроме того, на счету Ливанова есть такие роли, как Петр в «Слепом музыканте», народоволец Крыльцов в «Воскресении», врач Саша Зеленин в «Коллегах» и другие. В 1979 году он сыграл Шерлока Холмса.
У Ливанова есть большое количество наград, такие как орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005), орден Почета (2016). Он является кавалером почетной медали «За актерскую доблесть» (2002), лауреатом Государственной премии ГДР (1969).