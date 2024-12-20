На красной линии метро Москвы увеличили интервалы движения из-за человека на пути

Интервалы движения увеличены на Сокольнической линии метро Москвы из-за человека на пути. Об этом 20 декабря сообщил дептранс.

«На центральном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — сообщили в Telegram-канале департамента в 8:22.

Ранее, 11 декабря, на Замоскворецкой линии московского метро временно увеличили интервалы движения поездов на южном участке для проверки инфраструктуры. Позднее движение ввели в график.