Замглавы МИД РФ обсудил с руководством Алжира обстановку на Ближнем Востоке

Во время рабочей поездки в Алжир спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с лидером страны Абдельмаджидом Теббуном и главой МИД Ахмедом Аттафом обстановку на Ближнем Востоке. Об этом 19 декабря сообщили в МИД РФ.

«Особое внимание было уделено ситуации в Сирии, Ливане, на палестинских территориях, обстановке в Северной Африке и Сахаро-Сахельском регионе. При этом были отмечены близость или совпадение принципиальных подходов Москвы и Алжира, основанных на безальтернативности мирного урегулирования существующих конфликтов и кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Африке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время беседы был подтвержден неизменный курс Москвы и Алжира на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений. Кроме того, участники встречи отметили важную роль смешанной межправительственной российско-алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в координации продвижения двусторонних отношений стран.

Ранее, 6 сентября, лидер алжирской партии «Движение общества за мир» Абдельали Хасани Шериф выступил за развитие отношений с Россией. Шериф считает, что потенциальное присоединение Алжира в объединение БРИКС поможет лучше реализовать экономический потенциал страны.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.