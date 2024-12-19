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Во Франции оценили ущерб от урагана на Майотте более чем на $650 млн

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Фото: REUTERS/Chafion Madi
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Во Франции сообщили о том, что ущерб от урагана «Шидо» во французском департаменте Майотта в Индийском океане для страховщиков составил $650–800 млн. Об этом 19 декабря сообщила французская газета Le Parisien со ссылкой на Центральную кассу перестрахования Франции (CCR).

«Стоимость ущерба, причиненного прохождением циклона, покрытая страховыми компаниями в рамках схемы стихийных бедствий, была оценена в четверг французским государственным перестраховщиком в $650–800», — говорится в материале газеты.

Уточняется, что данная оценка не является итоговой и страховщики, вероятнее всего, «переоценят» сумму ущерба.

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Сильнейший за 90 лет тропический циклон «Шидо» обрушился на Майотту 14 декабря. Шторм сопровождался обильными осадками и порывами ветра скоростью до 250 км/ч, и не менее 15 тыс. домохозяйств остались без электричества. Местные власти выразили опасения, что итоговое количество жертв может достигнуть нескольких тысяч.

На Майотту направили спасателей и медикаменты, а координировать работы по преодолению последствий урагана взялся министр внутренних дел и заморских территорий Франции Брюно Ретайо. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что посетит Майотту для поддержки граждан и объявит в стране национальный траур. Ожидается, что его визит состоится в четверг.

Позже, 18 декабря, сообщалось о том, что количество погибших в результате урагана «Шидо» во французском департаменте Майотта в Индийском океане достигло 31 человека.

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