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СМИ назвали возможное количество жертв урагана «Шидо» на Майотте

BFMTV: число жертв урагана на Майотте может исчисляться тысячами
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Фото: REUTERS/GENDARMERIE NATIONALE
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Количество погибших в заморской территории Франции в Индийском океане Майотте в урагане «Шидо» может достичь нескольких тысяч. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщил телеканал BFMTV.

«Согласно предварительному отчету, в результате разрушительного прохождения циклона «Шидо» на остров Майотта по меньшей мере 14 человек погибли и 250 получили ранения. Префект департамента опасается «нескольких сотен, даже нескольких тысяч» смертей», — говорится в материале телеканала.

В эфире мэр Мамудзу Амбдилвахеду Сумайла описывает «чрезвычайно сложную ситуацию». На Майотту направили подкрепление спасателей, а также необходимые медикаменты.

Координировать работы по преодолению последствий урагана будет министр внутренних дел и заморских территорий Франции Брюно Ретайо, который направляется на архипелаг.

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Об обрушении на Майотту сильнейшего за 90 лет тропического циклона стало известно ранее, 14 декабря. По данным метеорологов, шторм сопровождался обильными осадками и порывами ветра скоростью до 250 км/ч. Как отметила министр экологии и энергетики Аньес Панье-Рюнаше, более 15 тыс. домохозяйств остались без электричества из-за разрушительного стихийного бедствия.

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