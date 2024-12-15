СМИ назвали возможное количество жертв урагана «Шидо» на Майотте

Количество погибших в заморской территории Франции в Индийском океане Майотте в урагане «Шидо» может достичь нескольких тысяч. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщил телеканал BFMTV.

«Согласно предварительному отчету, в результате разрушительного прохождения циклона «Шидо» на остров Майотта по меньшей мере 14 человек погибли и 250 получили ранения. Префект департамента опасается «нескольких сотен, даже нескольких тысяч» смертей», — говорится в материале телеканала.

В эфире мэр Мамудзу Амбдилвахеду Сумайла описывает «чрезвычайно сложную ситуацию». На Майотту направили подкрепление спасателей, а также необходимые медикаменты.

Координировать работы по преодолению последствий урагана будет министр внутренних дел и заморских территорий Франции Брюно Ретайо, который направляется на архипелаг.

Об обрушении на Майотту сильнейшего за 90 лет тропического циклона стало известно ранее, 14 декабря. По данным метеорологов, шторм сопровождался обильными осадками и порывами ветра скоростью до 250 км/ч. Как отметила министр экологии и энергетики Аньес Панье-Рюнаше, более 15 тыс. домохозяйств остались без электричества из-за разрушительного стихийного бедствия.