На Майотту обрушился сильнейший за 90 лет тропический циклон

На французский департамент Майотта в Индийском океане обрушился самый сильный за 90 лет тропический циклон Шидо. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщила метеорологическая служба Франции.

По данным метеорологов, шторм сопровождается обильными осадками и порывами ветра скоростью до 250 км/ч.

«Речь идет о циклоне небывалого для Майотты размаха более чем за 90 лет», — говорится в сообщении метеослужбы в X.

По информации агентства AFP, известно по меньшей мере о двух погибших при урагане.

Как отметила министр экологии и энергетики Аньес Панье-Рюнаше, более 15 тыс. домохозяйств остались без электричества из-за разрушительного стихийного бедствия.

В июне на Майотте зарегистрировали вспышку холеры. Уточняется, что 21 случай на остров завезли, а остальные 172 — итог инфицирования внутри региона. Кроме того, зарегистрировано два случая смерти. Эпидемия холеры началась на архипелаге еще в конце марта. Как сообщала префектура острова, болезнь завезли мигранты из Демократической Республики Конго, а также с соседних Комор.