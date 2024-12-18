Число жертв урагана «Шидо» на французской Майотте превысило 30 человек
Количество погибших в результате урагана «Шидо» во французском департаменте Майотта в Индийском океане достигло 31 человека. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил телеканал BFMTV.
По предварительным официальным данным, еще более 1400 человек были ранены.
Уточняется, что 1373 из них получили легкие травмы, еще 45 потребовалась экстренная помощь.
Сильнейший за 90 лет тропический циклон «Шидо» обрушился на Майотту 14 декабря. Шторм сопровождался обильными осадками и порывами ветра скоростью до 250 км/ч, и не менее 15 тыс. домохозяйств остались без электричества. Местные власти выразили опасения, что итоговое количество жертв может достигнуть нескольких тысяч.
На Майотту направили спасателей и медикаменты, а координировать работы по преодолению последствий урагана взялся министр внутренних дел и заморских территорий Франции Брюно Ретайо. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что посетит Майотту для поддержки граждан и объявит в стране национальный траур. Ожидается, что его визит состоится в четверг.