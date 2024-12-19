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Роскомнадзор перечислил основания для принятия мер в отношении YouTube

РКН: нарушение законов может стать основанием для принятия мер против YouTube
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Нарушения законодательства РФ, а также неуважение к российским гражданам и самой стране являются основанием для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube. Об этом 19 декабря сообщили «РИА Новости» в Роскомнадзоре.

В ведомстве отметили, что у них есть достаточное количество инструментов для регулирования работы данной платформы, а право на их использование остается за российской стороной.

«Многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право на их использование остается за российской стороной», — уточнили в Роскомнадзоре.

Как объяснили в ведомстве, корпорация Google LLC уже в течение двух лет официально не осуществляет деятельность в России, предпочтя процедуру банкротства российского филиала и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в российских сетях связи. А такой подход, как следствие, приводит к снижению качества работы видеосервиса, добавили в РКН.

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Ранее в этот же день президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» подчеркнул, что видеохостинг YouTube и корпорация Google не должны «злоупотреблять Сетью» и обязаны соблюдать законодательство РФ. Глава государства обратил внимание, что люди часто начинают искать на видеохостинге контент на тему культуры или музыку, а поисковая система предлагает им то, что является пропагандой и не имеет отношения к запросу.

Накануне, 18 декабря, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев рассказал, что половина трафика, которую теряет YouTube, «приземляется» на российские видеоплощадки. Они активно развиваются, есть новые претенденты, готовые выходить на рынок, причем они появляются очень быстро.

Глава киноконцерна «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров 13 ноября выступил против замедления в России видеосервиса YouTube. Свою позицию он поднял на встрече с президентом России в Кремле. В интервью «Известиям» 14 ноября режиссер добавил, что в России стало намного сложнее смотреть фильмы и это удар по многим людям.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 ноября отметил, что проблема замедления работы YouTube в России должна решаться на уровне Роскомнадзора, но в целом в условиях текущей обстановки она не является приоритетной. Он также уточнил, что проблема с работой видеохостинга связана с позицией хозяина данного сервиса, который не желает соблюдать соответствующие законы России.

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