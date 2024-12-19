ФСБ сообщила о содействии Узбекистана в расследовании убийства генерала Кириллова
Спецслужбы Узбекистана оказывают содействие в расследовании убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом 19 декабря сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.
Там отметили, что ФСБ РФ совместно со спецслужбами Узбекистана проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить возможных соучастников и другие обстоятельства подрыва самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли два военнослужащих.
«Специальные службы Республики Узбекистан оказывают всё возможное содействие», — сказано в сообщении ведомства.
Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате приведения в действие взрывного устройства, которое было заложено в самокате рядом с подъездом жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия.
ФСБ сообщила о задержании 29-летнего подозреваемого уже на следующий день. На допросе злоумышленник рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Позднее, 19 декабря, с подозреваемым провели следственные действия.
Затем Басманный суд Москвы арестовал до 17 февраля подозреваемого в совершении теракта Ахмада Курбанова.
Президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что убийство генерала и его помощника было совершено способом, опасным для многих. Он охарактеризовал это преступление как террористический акт.
В октябре на заседании Совета глав государств — участников СНГ Путин заявил, что борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью является ключевым направлением совместной работы стран объединения. По оценке российского лидера, этому способствует налаженное в содружестве государств оперативное взаимодействие силовых структур и компетентных органов.
Еще в марте Путин заявлял, что у террористов не может быть национальности, всех их ждет «одна незавидная участь — возмездие и забвение».