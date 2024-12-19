Суд арестовал подозреваемого по делу об убийстве генерала Кириллова
Басманный суд Москвы арестовал до 17 февраля подозреваемого в совершении теракта, в котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, Ахмада Курбанова. Об этом 19 декабря сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.
Таким образом, ходатайство следователя было удовлетворено. Слушание дела проходило в закрытом режиме. Обвиняемому для общения с судьями был предоставлен переводчик.
Курбанову предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: ч. 3 ст. 205 («Террористический акт, повлекший смерть человека»), ст. 221.1 («Незаконное приобретение взрывчатых веществ») и ст. 223 («Незаконное изготовление оружия»).
Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате приведения в действие взрывного устройства, которое было заложено в самокате рядом с подъездом жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия.
ФСБ сообщила о задержании 29-летнего подозреваемого уже на следующий день. На допросе злоумышленник рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Позднее, 19 декабря, с подозреваемым провели следственные действия.
Президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что убийство генерала и его помощника было совершено способом, опасным для многих. Он охарактеризовал это преступление как террористический акт.