Российские космонавты вышли в открытый космос во второй раз за 2024 год
Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) во второй раз в 2024 году. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».
Выход с расчетной длительностью шесть часов 43 минуты начался около 18:36 мск. Основные задачи заключаются в установке и снятии научной аппаратуры на внешней поверхности модулей российского сегмента «Звезда», «Поиск» и «Наука».
В частности, космонавты смонтируют и подключат рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН и перенесут с одного места на другое внешний пульт управления европейским дистанционным манипулятором ERA. В конце выхода они оттолкнут в космос укладку с демонтированным оборудованием.
Ранее российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вышли в открытый космос для установки научной аппаратуры 25 апреля. Задачи были выполнены с опережением графика, поэтому выход занял четыре часа 36 минут. При этом Кононенко успел снять несколько селфи.