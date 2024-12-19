Президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» послал четкий сигнал западным лидерам о произошедших изменениях в ходе конфликта на Украине и умении России находить неожиданные решения. Об этом 19 декабря заявил в комментарии «Известиям» доцент кафедры политической философии и геополитики (консультант по стратегическому анализу, геополитике и международным отношениям, издатель и журналист) Лоренцо Мариа Пачини.

«Я думаю, что президент Путин, говоря во время своей речи о Европе и Украине, дал четкий сигнал всем европейским партнерам и всем лидерам, которые сегодня собираются на саммит Евросоюза в Брюсселе. <…> Очень важно, так это то, что после испытания ракеты «Орешник» Россия показала всему западному миру, что они готовы воевать, и им уже удалось найти множество решений, позволяющих очень быстро решить мировую проблему», — отметил эксперт.

Специалист указал, что после прошедших выборов в США страны Европы пытаются создавать новые альянсы с избранным президентом Дональдом Трампом и решают, за что именно они будут сражаться на Украине в ближайшие месяцы.

«Предыдущая американская администрация привела Европу к прямому конфликту с Россией. Россия сейчас на территории Украины, и теперь мы ищем какое-то другое решение. Может быть, мы продолжим эту <военную операцию>, может быть на поле боя всё поменяется», — указал Пачини.

Таким образом, российский лидер в своем выступлении в конце года, которое совпало по дате с проведением саммита ЕС в Брюсселе, уже дал все ответы европейским лидерам, поставившим украинский вопрос на повестку дня встречи.

«Итоги года» с Владимиром Путиным прошли ранее в этот день и продлились 4,5 часа. Данный формат, совмещающий прямую линию и пресс-конференцию для СМИ, позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты, в том числе стран Запада.

Так, в ходе выступления Путин подчеркнул, что на Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями. Российский лидер также указал, что перемирие позволит противнику провести переподготовку живой силы и закрепиться на позициях.

Также он напомнил о российских баллистических ракетах средней дальности «Орешник», которые являются новым видом вооружения и основаны на современных российских разработках. Шансов сбить ракеты «Орешник» у противника нет, указал Путин, комментируя мнение некоторых иностранных экспертов о том, что западные средства противовоздушной обороны (ПВО) якобы могут сделать это на стадии пуска.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.