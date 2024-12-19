Посольство РФ в Польше не получало обращений от осужденного хоккеиста Сергеева
Посольство РФ в Польше в четверг, 19 декабря, сообщило, что не имеет новой информации по делу российского хоккеиста Максима Сергеева, которого арестовали по обвинению в якобы шпионаже.
«В июле 2023 года российский консул встречался с Сергеевым в месте его содержания под арестом. По его словам, условия содержания были удовлетворительные, он был обеспечен адвокатской защитой. По запросу посольства ему была предоставлена возможность поддерживать телефонную связь с родственниками и адвокатом, а также почтовую связь с посольством», — говорится в сообщении дипмиссии.
Уточняется, что после объявления спортсмену приговора новых обращений от Сергеева и его родственников не поступало.
Накануне стало известно, что власти Польши вынесли приговор в отношении хоккеиста, обвинив его в якобы шпионской деятельности. Спортсмен получил два года и 11 месяцев тюрьмы. У Сергеева были изъяты деньги, которые он получил якобы за работу шпионом, и 7,28 г марихуаны.