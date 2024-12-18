Власти Польши вынесли приговор в отношении российского хоккеиста, 21-летнего Максима Сергеева, обвинив его в якобы шпионской деятельности. Как сообщает 18 декабря французская газета L'Equipe, спортсмен получил 2 года и 11 месяцев тюрьмы.

Кроме того, защитнику из Польской хоккейной лиги предстоит выплатить штраф €1220. По данным СМИ, в мае 2025 года Польша должна депортировать хоккеиста на родину. До этого он будет находиться в Люблинской тюрьме.

Также у Сергеева были изъяты деньги, которые он получил якобы за работу шпионом, и 7,28 г марихуаны. Польский портал Hokei.net добавляет, что молодой российский спортсмен в последнее время защищал цвета хоккейного клуба «Заглембе» из города Сосновец.

До этого, 23 ноября, бывший польский судья Томаш Шмидт, преследуемый на родине по обвинениям в шпионаже, в разговоре с «Известиями» поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за предоставление ему убежища в Минске. Шмидт поделился, что уже трижды был в РФ и ему очень понравилось, а люди относились к нему дружелюбно.

Бывший судья рассказал, что россияне спрашивали, почему польские власти враждебно настроены по отношению к РФ. Он отметил, что на самом деле у Варшавы нет претензий к Москве и единственной проблемой, которая портит отношения двух государств, является очень сильное влияние США, а также Великобритании и Германии на политику Польши.