Глыба льда упала с крыши на школьницу в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге школьницу госпитализировали после падения на нее глыбы льда с крыши жилого дома. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает 78.ru.
По информации телеканала, 15-летняя девочка возвращалась домой из музея, когда на нее упала льдина.
Врачи детской городской больницы № 2 диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей теменной области.
Ранее, в марте, сообщалось, что в Екатеринбурге с крыши жилого дома на трехлетнего ребенка упала глыба льда. По информации прокуратуры Свердловской области, мальчик играл возле дома, с которого на него и упала глыба льда.