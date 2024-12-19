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Президент Литвы рассказал об отсутствии у страны оружия для поставок Украине

Науседа: оружейные склады ряда стран Евросоюза опустели
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Фото: TASS/Zuma
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У Литвы и некоторых других стран Евросоюза (ЕС) опустели оружейные склады, из-за чего им уже нечего передавать Украине. Об этом 19 декабря заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.

«Конечно, мы должны поставлять [Украине] оружие, особенно те страны, у которых всё еще есть вооружение на складах. Склады в моей стране почти пусты, в некоторых других странах тоже», — сказал он.

Науседа подчеркнул, что некоторые крупные страны ЕС обладают достаточными ресурсами и должны оказывать поддержку Киеву.

Оружейная оплата: ЕС потратил на военную помощь Киеву более €47 млрд
Сможет ли союз в одиночку поддерживать Украину, если США при Трампе изменят свою политику

Ранее в этот же день сообщалось о том, что начиная с февраля 2022 года страны ЕС потратили на военную помощь Украине €47,3 млрд.

До этого, 17 декабря, польский премьер-министр Дональд Туск рассказал, что Польша не может оказывать военную помощь Украине в прежних объемах.

Тогда же доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков поделился мнением с «Известиями», что для европейских стран помощь Украине напоминает игру в «горячую картошку», они перекидывают ответственность за финансирование Киева друг на друга.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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