Для европейских стран помощь Украине напоминает игру в «горячую картошку», они перекидывают ответственность за финансирование Киева друг на друга. Так, с одной стороны, представителям Запада хочется подначивать Киев к продолжению конфликта, а с другой стороны, есть внутригосударственные проблемы, которые ожидают решения. На это 17 декабря в беседе с «Известиями» указал доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не будет помогать киевским властям в ущерб собственной безопасности, в частности передавать ракеты Taurus и отправлять на Украину своих военных. Политик отметил, что Берлин будет придерживаться такой политики, пока он занимает пост канцлера.

«Поддержка Украины для европейцев — как «горячая картошка». Идеологически им очень хочется подначивать Киев к продолжению борьбы, к постоянному развитию убийственной стратегии, <...> а с другой стороны, в Германии начинается избирательная кампания, и, судя по всему, вопрос помощи Украине, поставок Taurus может стать ключевым», — прокомментировал Коньков.

Он также отметил, что немецкие политики надеются с помощью украинского кризиса отвлечь избирателей от внутренних проблем в социальной и экономической сферах, проблем с мигрантами. При этом, добавил собеседник издания, одним из важных факторов является затягивание конфликта на Украине, у европейцев остается меньше средств.

На фоне этого европейские политики готовы переключить внимание на внутренние проблемы, однако избранный президент США Дональд Трамп будет делать всё, чтобы лидером по помощи Украине стали именно страны Европы, а не Вашингтон, считает эксперт.

Шольц 2 декабря во время визита на Украину выразил поддержку Киеву. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти слова примером деструктивной линии европейских лидеров. В тот же день канцлер анонсировал выделение Киеву вооружений на €650 млн.

Однако 6 декабря Свободная демократическая партия Германии (СвДП) всë же внесла на обсуждение бундестага резолюцию об отправке Украине ракет Taurus. В ней парламентская группа призвала федеральное правительство предоставить Украине крылатые ракеты Taurus для атаки на российские военно-стратегические объекты.

После, 13 декабря, депутат бундестага ФРГ от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер в интервью журналу Der Spiegel заявил, что в данный момент требуется организовать миротворческую миссию на Украине. Он отметил, что новое правительство, которое будет объявлено в Германии после выборов, должно участвовать в этом для отправки знака Москве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.