Путин заявил о достижении Россией целей в Сирии

Россия в целом достигла своих целей в Сирии, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Вы сказали про Сирию. Вам хочется подать всё, что происходит в Сирии, как какое-то поражение России. Уверяю вас, что это не так. И скажу почему, мы ведь пришли в Сирию десять лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем в Афганистане. В целом мы своей цели достигли», — сказал глава государства, отвечая на вопрос американского журналиста.

Российский лидер отметил, что это подтверждают внутренние изменения даже тех группировок в Сирии, которые в прошлом воевали с правительством отказавшегося от своих полномочий президента Башара Асада. В результате США и многие европейские страны теперь хотят наладить с ними отношения, добавил Путин.

Также президент отметил, что у России не было в Сирии наземных войск, и в Арабской Республики находится лишь две российские военные базы — военно-воздушная и военно-морская. Наземная компонента состояла из вооруженных сил самой Сирии и ряда так называемых проиранских боевых соединений, указал он.

Путин напомнил, что российская сторона в свое время вывела из Сирии свои силы и не воевала там. По его информации, когда группы вооруженной оппозиции подошли к Алеппо, город защищали примерно 30 тыс. человек, затем туда вошло 350 боевиков и правительственные войска вместе с проиранскими подразделениями отошли без боя.

После этого российские военные вывезли 4 тыс. иранских бойцов в Тегеран с базы Хмеймим, уточнил президент РФ. В свою очередь часть так называемых проиранских подразделений ушла без боя в Ливан, еще часть — в Ирак.

Сегодняшнюю ситуацию в САР Путин назвал непростой. Он добавил, что РФ рассчитывает на мир и спокойствие в Сирии и поддерживает отношения со всеми группировками, которые контролируют там ситуацию, а также со всеми странами региона.

Подавляющее большинство из них заинтересовано в сохранении баз РФ в Сирии, и Москва обдумает такую возможность исходя из оценки будущих отношений с политическими силами в республике, указал российский лидер. При этом Путин уточнил, что в настоящий момент Россия предложила использовать свои базы в Сирии для доставки в страну гуманитарной помощи.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил обстановку в Сирии с иорданским коллегой Айманом Сафади. Стороны указали на необходимость срочного запуска в САР общенационального диалога с участием всех сил. Сафади при этом обратил внимание на близость позиций РФ и государств арабского мира по данному вопросу.

8 декабря президент Сирии Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила о работе над формированием органа власти переходного периода. Ожидается, что в стране пройдет референдум.

Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».