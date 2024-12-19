На фестивале «Путешествие в Рождество» открылась площадка для керлинга
В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» по проекту «Зима в Москве» работает площадка «Рождественский керлинг», рассказали организаторы фестиваля. С 14 декабря по 12 января москвичи и гости города могут заняться этим видом спорта, поучаствовать в мастер-классах и мини-турнирах, а также посмотреть выступления профессиональных спортсменов и соревнования любительских команд.
Площадка для керлинга расположилась на Школьной улице между домами 35 и 41. На площадке функционируют две ледовые дорожки длиной 35 метров и шириной четыре метра. Для их заливки использовали около 30 тонн воды. Посетителям предоставляют весь необходимый для игры инвентарь: два комплекта по 16 камней, щетки, слайдеры и жилетки разных цветов, чтобы было удобнее делиться на команды.
Профессиональные спортсмены-инструкторы разъяснят правила игры и дадут полезные советы, а также будут ежедневно проводить мастер-классы.
На площадке будут проводиться соревнования среди любительских команд, а также конкурсы «Самый лучший бросок», «Прорыв года» и другие состязания.
В тренировках могут участвовать все желающие старше девяти лет. При этом попробовать свои силы в керлинге и просто покататься на льду имеют возможность даже дошкольники под присмотром родителей и инструкторов: для них проведут мастер-классы и мини-турниры, а также спортивные конкурсы и викторины.
Площадка для керлинга открыта ежедневно с 12:00 до 21:00. Предварительная запись для участия в мероприятиях осуществляется на сайте Федерации керлинга России. Однако принять участие в работе площадки можно будет и без регистрации: одна из дорожек будет работать в режиме живой очереди в будние дни с 18:00 до 21:00. Всего гости площадки смогут провести более 3 тыс. партий в керлинг.