Путин заявил о кардинальном изменении ситуации в зоне спецоперации

Ситуация на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции по защите Донбасса меняется кардинально, Вооруженные силы (ВС) России продвигаются по всем направлениям. Об этом президент России Владимир Путин заявил 19 декабря в ходе «Итогов года».

«Должен сказать, что ситуация меняется кардинально. Вы это хорошо знаете, я это просто хочу подтвердить. Движение идет по всей линии фронта, каждый день», — сказал Путин.

Президент отметил, что рассчитывал на вопросы подобного рода. Глава государства считает, что они дают возможность показать действия российских бойцов на линии боевого соприкосновения.

Путин подчеркнул, что ВС России продвигаются не на 100 или 200 м, они освобождают территории квадратными километрами ежедневно. Ситуация, по словам президента, развивается по общему классическому сценарию боевых действий: сначала пришедшему противнику наносят серьезное поражение в технике, а потом российские бойцы начинают продвигаться вперед, заставляя врага отступать.

Глава государства отметил, что бойцы армии РФ действуют героически, движутся к решению первостепенных задач, возможности ВС России возрастают. В частности, сейчас военные отдельной гвардейской 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота идут в бой, выбивая противника из Курской области. Президент напомнил, что это подразделение передало ему копию своего боевого знамени, и попросил присутствующих развернуть его и показать аудитории.

Накануне, 18 декабря, глава Генштаба России Валерий Герасимов рассказал, что армия России в 2024 году выполнила все задачи, которые перед нею поставило руководство страны. Кроме того, подразделения в ходе боевой работы получили множество практического опыта. В войсках обновляются вооружения и военная техника.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».