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Герасимов сообщил о выполнении ВС РФ поставленных задач в 2024 году

Герасимов: ВС РФ выполнили все поставленные руководством страны задачи в 2024
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Вооруженные силы России (ВС РФ) выполнили в 2024 году все задачи, поставленные руководством страны. Об этом 18 декабря заявил глава Генштаба России Валерий Герасимов.

«Подводя итоги деятельности Вооруженных сил в этом году, отмечу, что все задачи, поставленные руководством страны, выполнены», — сказал он в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств.

По словам Герасимова, в ходе специальной военной операции (СВО) был приобретен значительный опыт ведения боевых действий различными подразделениями. В настоящее время происходит обновление вооружения и военной техники.

«Мы знаем, что необходимо делать и какие задачи предстоит решать», — подчеркнул глава Генштаба.

Он отметил, что усилия по созданию условий для стабилизации ситуации, а также сбалансированное развитие российской армии и флота, направленные на обеспечение мирного социально-экономического прогресса страны, будут продолжены.

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Ранее, 16 декабря, президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что 2024 год стал знаковым в вопросе достижения целей спецоперации. Он также добавил, что российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения благодаря профессионализму и мужеству бойцов ВС РФ, труду оборонных предприятий и всенародной поддержке армии и флота.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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