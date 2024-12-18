Герасимов сообщил о выполнении ВС РФ поставленных задач в 2024 году
Вооруженные силы России (ВС РФ) выполнили в 2024 году все задачи, поставленные руководством страны. Об этом 18 декабря заявил глава Генштаба России Валерий Герасимов.
«Подводя итоги деятельности Вооруженных сил в этом году, отмечу, что все задачи, поставленные руководством страны, выполнены», — сказал он в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств.
По словам Герасимова, в ходе специальной военной операции (СВО) был приобретен значительный опыт ведения боевых действий различными подразделениями. В настоящее время происходит обновление вооружения и военной техники.
«Мы знаем, что необходимо делать и какие задачи предстоит решать», — подчеркнул глава Генштаба.
Он отметил, что усилия по созданию условий для стабилизации ситуации, а также сбалансированное развитие российской армии и флота, направленные на обеспечение мирного социально-экономического прогресса страны, будут продолжены.
Ранее, 16 декабря, президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что 2024 год стал знаковым в вопросе достижения целей спецоперации. Он также добавил, что российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения благодаря профессионализму и мужеству бойцов ВС РФ, труду оборонных предприятий и всенародной поддержке армии и флота.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.