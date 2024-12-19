ФПК сообщила о продолжении пути пассажиров попавшего в аварию под Мурманском поезда
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- ФПК сообщила о продолжении пути пассажиров попавшего в аварию под Мурманском поезда
Пассажиры поезда, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург и столкнувшегося с грузовым поездом, продолжают путь в специально сформированном составе. Об этом 19 декабря сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК).
«В вагонах поддерживается комфортная температура, проводники оказывают пассажирам всё возможное содействие и помощь. По станции Кемь было организовано питание пассажиров», — указано в Telegram-канале ФПК.
По данным компании, сейчас движение на станции Княжная приостановлено, так как проводятся восстановительные работы.
«Для сокращения времени опоздания поездов организована перевозка пассажиров между станциями Кандалакша и Лоухи автобусами. В последующем пассажиры смогут пересесть в составы поездов», — добавили в ФПК.
Столкновение двух поездов произошло 18 декабря при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом.
По последним данным, в результате аварии погибли два человека, 31 человек пострадал.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ. Следователи задержали машиниста грузового поезда, а также его помощника. Они подозреваются в нарушении правил безопасности движения. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.