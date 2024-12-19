МАГАТЭ вновь направило экспертов на АЭС Украины и Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в третий раз с начала специальной военной операции (СВО) проверяет обстановку на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также на Украине на Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской и Чернобыльской АЭС. Об этом 18 декабря говорится в официальном заявлении на сайте МАГАТЭ.

Отмечается, что подстанции были определены «как имеющие решающее значение для поддержания ядерной безопасности».

«Они посетят семь электрических подстанций, от которых зависят атомные электростанции (АЭС) страны для безопасной выработки электроэнергии», — говорится в сообщении.

Кроме того, визит наблюдателей организации на открытое распределительное устройство 750 кВ ЗАЭС в среду пришлось отменить по причинам безопасности.

Ранее, 10 декабря, сообщалось, что на ЗАЭС была проведена очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ, которую обеспечили российские военнослужащие. Отмечается, что саперы проверили местность на наличие неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов, обеспечив безопасный переход наблюдателей до станции.

Позднее в этот же день генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с заявлением, что служебный автомобиль агентства на дороге к ЗАЭС был атакован беспилотником. Обошлось без жертв. Также он осудил произошедшее и призвал к уважению.

Тогда же в МИД РФ заявили, что решительным образом осуждают атаку Киева на экспертов секретариата МАГАТЭ в ходе их посещения Запорожской атомной электростанции. В ведомстве также указали на полное пренебрежение украинскими властями гуманитарным правом и любыми достигнутыми договоренностями, а также на неуважение Киева к сотрудникам международных организаций.

Запорожская область, на территории которой находится атомная электростанция, вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. С этого времени Запорожская АЭС находится под постоянным контролем МАГАТЭ.