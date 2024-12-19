В Ростовской области сообщили об уничтожении семи БПЛА
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотников над Ростовской областью. Об этом 19 декабря сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Около полуночи уничтожено семь БПЛА, в том числе шесть — в Таганроге и один — в Батайске», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Слюсарь уточнил, что в результате атак нет пострадавших и разрушений. На месте ведут работу специалисты.
Ранее в тот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении семи украинских БПЛА, а затем — еще двух дронов. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.