Голос неба: как российские бойцы при помощи дронов убеждают врага сдаться

В Курахово бои идут как в самом городе, так и на флангах — крупные силы украинских боевиков находятся под угрозой окружения. Под огневым контролем нашей артиллерии и БПЛА уже сегодня оказались пути снабжения врага. Противник несет большие потери при попытках подвоза и ротации. Корреспондент «Известий» побывал в этой горячей точке на линии боевого соприкосновения и увидел, как наши бойцы с помощью беспилотников убеждают сдаваться подразделения врага, которые оставлены в качестве заслона на пути наших войск.

Листовки на головы врагам

Бойцы готовятся начать работу. Операторы проверяют свои БПЛА перед вылетом. Один из них несет сотни листовок с подробными инструкциями для сдачи в плен, второй — громкоговоритель. Разворачивается мачта с антеннами и ретрансляторами. Мне показывают технику, которой предстоит убедить противника поднять руки вверх.

— Это обычный FPV-дрон, — объясняет оператор БПЛА с позывным Проводник. — На нем установлен универсальный сброс для печатной продукции. Сейчас на нем около 400 листовок, но в принципе можно вместить до 700. Такую пачку мы можем отправить на 10–15 км вглубь территории врага. Летает дрон стабильно и до своей цели всегда добирается.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Проводник объясняет, что сбрасывают листовки с высоты около 100 м, хотя бывает, что и ниже, — всё зависит от погодных и прочих условий.

Сегодня, когда враг отводит с обреченных позиций свои хорошо подготовленные и укомплектованные части, их место занимают те, кого командованию не жаль принести в жертву. В основном, это наскоро подготовленные и плохо вооруженные мобилизованные. Считается, что их задача — выиграть время для украинских политиков и военного командования.

Наши бойцы говорят, что военно-политическое руководство врага от города к городу повторяет один и тот же сценарий: сначала населенный пункт объявляют непобедимой «фортецей», потом — отходят на новые рубежи. Так было во множестве городов и поселков в ДНР.

Для украинских военнослужащих сдача в плен — непростая задача. В украинском тылу за подобные попытки им угрожают длительные сроки тюремного заключения. На фронте же командиры и представители националистических организаций могут без суда расстрелять по подозрению в желании сдаться. Более того, к подразделениям с низким моральным духом нередко специально прикрепляют проверенных людей на особых условиях именно с подобными целями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

По этой причине нашим бойцам приходится не только убеждать противника сдаться в плен, но и объяснять, как это сделать и остаться в живых.

Агитация с песнями и артиллерией

После дрона с листовками в небо поднимается беспилотная машина с громкоговорителем.

— Вот птичка подлетает к украинцам и начинает транслировать аудиопослание, — рассказывает оператор с позывным Ястреб. — Мы объясняем, что они обречены. Дрон двигается небыстро, подлетает ближе и ближе, начинает снижаться — давит на психику противника, добивается, чтобы они пошли сдаваться. Там длинный звукоряд, разнообразный, иногда ставим им патриотические песни.

Ястреб объясняет, что для эффективности психологическая обработка противника чередуется с нанесением по нему ударов артиллерии и БПЛА. Наши бойцы шутят, что после этого боевики становятся восприимчивее к получаемой информации и быстрее прощаются с мифами украинской пропаганды.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Интересно, что летающие громкоговорители для аналогичных целей использовались и во время Великой Отечественной войны. Для этого применялась специальная версия ночного бомбардировщика У-2ГН. Буквы «ГН» в названии самолета расшифровывались как «голос неба».

— Вначале нужно сломить противника, а потом уже показать ему какой-то луч надежды, — заканчивает свой рассказ Ястреб.

Для тех, кто уже принял решение о сдаче, проводниками также часто выступают дроны. Они показывают дорогу к нашим окопам через минные поля и ведут врага по маршруту — служат летающими проводниками. Заодно и контролируют выполнение ими условий сдачи.