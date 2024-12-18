Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении еще двух БПЛА над регионом
Российские средства противовоздушное обороны (ПВО) ликвидировали еще два украинских беспилотника над территорией Брянской области. Об этом 18 декабря сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в своем Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.
Ранее в этот же день Богомаз заявил об уничтожении семи украинских БПЛА над Брянской областью.
Утром 18 декабря в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над тремя регионами РФ. Два дрона ликвидированы над территорией Белгородской области и по одному БПЛА — над Брянской и Курской областями.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.