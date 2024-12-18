Силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Брянской областью
В небе над Брянской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 18 декабря сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Еще пять вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он в Telegram-канале.
По данным Богомаза, пострадавших и разрушений не обнаружено. На месте работают оперативные и экстренные службы.
До этого губернатор Брянской области сообщал о двух сбитых над регионом беспилотниках украинской армии.
Ранее в этот день врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы ПВО отразили ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Он уточнял, что в районе Каменска сбили три из четырех ракет. Одна из ракет попала в хозпостройку, пострадавших не обнаружили.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над тремя регионами РФ. Два дрона ликвидированы над территорией Белгородской области и по одному БПЛА — над Брянской и Курской областями.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.