Силы ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА над тремя регионами России
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь четыре украинских беспилотника над территорией трех регионов России. Об этом 18 декабря сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и по одному БПЛА — над территориями Брянской и Курской областей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В МО РФ уточнили, что атаки совершались беспилотниками самолетного типа.
Ранее, 17 декабря, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского БПЛА в регионе. По его словам, в результате вражеской атаки пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.