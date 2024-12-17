Богомаз сообщил об уничтожении украинского БПЛА в Брянской области

Силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Брянской области уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 декабря сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате вражеской атаки пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее, 16 декабря, Богомаз сообщил о двух ликвидированных беспилотниках в небе над регионом. По его словам, повреждений и пострадавших в результате попытки атаки нет.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.