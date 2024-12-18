Украина отказывается от мирных переговоров с Россией. Об этом 18 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, хамство президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана показало не только сущность его режима, но и его бескультурье.

«Ситуация здесь не меняется. Киевский режим не хочет переговоров, отказывается от них. И до сих пор не проявлял никакого желания изменить тот юридический запрет для самого себя вести переговоры. Поэтому ситуация здесь статична», — сказал пресс-секретарь российского лидера в интервью телеканалу «Россия 24». Его слова приводятся в Telegram-канале «Вести».

Кроме того, он отметил, что для России было бы предпочтительней добиться своих целей на Украине именно переговорами. Однако, как добавил Песков, в связи с тем, что вторая сторона от переговоров отказывается, РФ до достижения целей будет проводить специальную военную операцию.

Ранее в этот день Орбан заявил, что после прозвучавших в его адрес оскорблений со стороны Зеленского ранее сделанное им предложение о перемирии в конфликте с РФ на Рождество остается в силе, добавив при этом, что ему не интересно участвовать в провокациях.

Накануне украинское издание «Зеркало недели» передало заявление Зеленского, который указал, что Киев не нуждается в таких посредниках в мирных переговорах, как венгерский премьер-министр. Он отметил, что Украине нужны хорошие отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом, а не с Орбаном, который может повлиять на Россию разве что «улыбкой или анекдотом».

11 декабря Орбан предложил Украине установить на Рождество прекращение огня с РФ и провести обмен пленными, однако Зеленский отверг эту инициативу. При этом в Киеве Орбану отказали в разговоре с Зеленским, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал беспрецедентным шагом.

Также Орбан обсудил предложение с президентом России Владимиром Путиным, с папой римским Франциском в Ватикане, с Трампом и с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Власти Венгрии заявили, что продолжат попытки добиться перемирия.

После, 16 декабря, в МИД Украины заявили, что предложения Венгрии о рождественском перемирии являются «аморальными манипуляциями», которые необходимо прекратить. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинское министерство придерживается такого странного мнения, поскольку там все сами «бесноватые».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.