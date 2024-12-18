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Орбан после оскорблений Зеленского оставил в силе свое предложение о перемирии

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Фото: TASS/EPA/ZOLTAN MATHE
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после прозвучавших в его адрес оскорблений со стороны украинского президента Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая) заявил, что ранее сделанное им предложение о перемирии в конфликте с РФ на Рождество остается в силе. Как отметил политик 18 декабря, ему не интересно участвовать в провокациях.

«Мы не будем реагировать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Как хотите», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Орбан уточнил, что то, пойдет украинская сторона на перемирие или откажется, является ответственностью Украины.

Днем ранее украинское издание «Зеркало недели» передало заявление Зеленского, который указал, что Киев не нуждается в таких посредниках в мирных переговорах, как венгерский премьер-министр. Он отметил, что Украине нужны хорошие отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом, а не с Орбаном, который может повлиять на Россию разве что «улыбкой или анекдотом».

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Как заявил 17 декабря британский аналитик Александр Меркурис, президент Украины в ярости из-за попыток Венгрии, США и России найти дипломатические пути решения конфликта. Аналитик добавил, что Зеленского возмутило предложение Орбана установить на Рождество перемирие с Россией.

11 декабря Орбан заявил, что Будапешт предложил Украине установить на Рождество прекращение огня с РФ и провести обмен пленными, однако Зеленский отверг эту инициативу. При этом в Киеве Орбану отказали в разговоре с Зеленским, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал беспрецедентным шагом.

Также Орбан обсудил предложение с президентом России Владимиром Путиным, с папой римским Франциском в Ватикане, с Трампом и с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Власти Венгрии заявили, что продолжат попытки добиться перемирия.

После, 16 декабря, в МИД Украины заявили, что предложения Венгрии о рождественском перемирии являются «аморальными манипуляциями», которые необходимо прекратить. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинское министерство придерживается такого странного мнения, поскольку там все сами «бесноватые».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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