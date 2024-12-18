Песков рассказал о самых популярных вопросах на прямую линию Путину

Рейтинг популярности вопросов от населения, поступивших в текущем году на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, очень помог обработать искусственный интеллект (ИИ). Как сообщил «Известиям» 18 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, больше всего граждане интересуются ходом специальной военной операции (СВО) России.

«Помог очень здорово, искусственный интеллект учится даже в ходе программы, в ходе подбора вопросов. В целом, по понятным причинам, больше всего граждан интересуют вопросы, связанные со специальной военной операцией. Дальше уже идет нюансировка. Это и ход боевых действий, и перспективы развития ситуации на фронтах», — уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Также людей интересует обеспечение потребностей фронта, самих героев СВО, находящихся на передовой, и их семей, ждущих военных дома. Волнует людей последующее трудоустройство военнослужащих, оформление необходимых документов и другие тонкости.

«Транспортная инфраструктура — понятно, что страна огромная. Конечно, граждане хотят, чтобы это был новый транспорт, исправно работал, своевременно, всё было по расписанию. Бытовые вопросы, уровень развития экономики. Всевозможные аспекты, связанные с экономическим развитием. Медицина, здравоохранение. Всë это традиционно на повестке дня», — добавил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что Путин каждый год очень ответственно готовится к прямой линии и обновляет всю базу знаний по всем отраслям российской экономики. Традиционно на мероприятии будут модераторы, у которых есть понимание, о каких вопросах глава государства должен рассказать в обязательном порядке.

Как рассказал «Известиям» ранее 18 декабря глава исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, от россиян на прямую линию к президенту поступило более 1,6 млн обращений. До этого, 16 декабря, руководитель регионального исполнительного комитета «Народного фронта» в Томской области Сергей Шаляпин отметил грамотный состав операторов, которые «качественно отрабатывают вопросы» при помощи ИИ.

Ранее, 13 декабря, глава регионального отделения «Народного фронта» Республики Крым Алла Вертинская рассказала, что в call-центре «Народного фронта» досрочно решают вопросы граждан, поступающие в штаб перед прямой линией президента. Вопросы, которые можно решить уже сегодня, не доходят до прямой линии — их направляют в региональные отделения, чтобы как можно быстрее помочь заявителю, подчеркнула Вертинская.

14 декабря Путин сообщил, что уже ознакомился с вопросами, на которые ему предстоит ответить в ходе прямой линии, и отметил, что страна развивается, но нужно решить еще много вопросов.

Прямая линия главы государства будет совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятия пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Приглашения получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.