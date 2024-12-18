На первом энергоблоке АЭС «Руппур» в Бангладеш начались испытания перед пуском

На энергоблоке №1 АЭС «Руппур» в Бангладеш закончены строительно-монтажные работы и стартовали испытания для подготовки к пуску. Об этом 18 декабря сообщили в госкорпорации «Росатом», которая сооружает объект в рамках контракта.

«Персонал станции приступил к масштабной программе испытаний. <...> После проведения всего комплекса испытаний блок будет готов к началу пусковых операций», — говорится в сообщении.

По словам первого заместителя гендиректора «Росатома» по атомной энергетике, президента АО «Атомстройэкспорт» Андрея Петрова, речь идет о выходе на финишную прямую подготовки энергоблока к физическому пуску.

«Мы исполняем все взятые на себя обязательства и гарантируем надежность и безопасность своих технологий. Первая в Бангладеш АЭС позволит поддержать экономику страны и будет работать на благо ее будущих поколений», — подчеркнул Петров.

В пресс-службе госкорпорации отметили, что пуск АЭС обеспечит чистой и безопасной энергией более 10% потребления Республики Бангладеш, где наблюдается острый дефицит электроэнергии.

Посол РФ в Бангладеш Александр Хозин указал на то, что взаимодействие с иностранными партнерами в области мирного атома укрепляет позитивный образ России за рубежом.

«Успешная реализация проекта АЭС «Руппур» в Бангладеш станет своего рода индикатором для дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества между нашими странами и укрепления присутствия российского бизнеса в стране», — сказал дипломат.

АЭС «Руппур» сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш — города Дакки. Там будет действовать два реактора ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт. Контракт на строительство был заключен с «Росатомом» в конце 2015 года.

Строить первый энергоблок начали в 2017 году, второй — в 2018-м. В октябре 2023 года на АЭС завезли ядерное топливо. Президент России Владимир Путин поздравил по этому поводу премьер-министра Бангладеш и отметил, что данный флагманский проект отвечает интересам обеих стран.