Восемь человек пострадали в результате столкновения поездов в Мурманской области
Восемь человек, предварительно, пострадали при столкновении двух поездов под Мурманском, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом 18 декабря сообщает источник «Известий».
Отмечается, что после столкновения последних вагонов пассажирского поезда Мурманск – Санкт-Петербург с грузовым на станции Княжая (Мурманская область), получили повреждения четыре вагона.
По предварительным данным источника, в поврежденных вагонах находились 161 человек, в том числе 32 ребенка. Другая информация уточняется.
Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского состава на станцию Княжая в Мурманской области. Предварительно, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых. Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что на место к уже направленным трем бригадам скорой помощи выехали еще четыре, формируются и резервные бригады.
«Известия» опубликовали кадры из пассажирского поезда после столкновения. На них видно, что пассажиры пытаются перейти из одного вагона в соседний, но видят, что межвагонные двери получили повреждения, и их заклинило. Некоторым пришлось эвакуироваться на улицу в легкой одежде. Снаружи видно, что как минимум один грузовой вагон опрокинулся, у одного из сошедших с рельсов пассажирских помята стена.
Кандалакшская транспортная прокуратура после аварии с поездами организовала проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства по безопасности эксплуатации поездов.