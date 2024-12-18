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Сюжет:

В МИДе указали на блокировку НАТО попыток решить конфликт на Украине

Рябков: желание НАТО поглотить Украину блокирует пути урегулирования конфликта
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Janine Schmitz
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Намерения Североатлантического альянса геополитически поглотить Украину блокируют пути к долгосрочному урегулированию конфликта. Об этом в среду, 18 декабря, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, корень украинского кризиса лежит в расширении НАТО под руководством Вашингтона на постсоветское пространство, что представляло собой враждебный акт по отношению к России.

«Стремление НАТО к бесконечному расширению, включая намерение геополитически поглотить и военно-политически освоить Украину, продолжается и сейчас без каких-либо колебаний и стеснений. Это подается как неизменная цель, как константа функционирования альянса. По большому счету это напрямую блокирует любые пути к долгосрочному политико-дипломатическому урегулированию нынешнего кризиса», — сказал он, выступая в международном дискуссионном клубе «Валдай».

Дипломат отметил, что США, стремясь сохранить глобальное господство, идут на всё более рискованные действия, включая провокации и превышение допустимых норм, давя на страны, объявленные ими противниками.

«Так как речь идет прежде всего о государствах, обладающих военным ядерным потенциалом (Россия, КНР, КНДР), то затеянные Вашингтоном геополитические игры могут привести к очень тяжелым последствиям, вплоть до катастрофических», — сказал он.

Рябков предупредил о реальном риске применения Россией ядерного оружия в ответ на дальнейшую эскалацию со стороны Запада, ссылаясь на российские военные доктрины.

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Накануне агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что вместо США координацию поставок военной помощи Украине на себя взял блок НАТО. При этом отмечается, что от Североатлантического альянса не будет требоваться отправлять в зону спецоперации собственных военнослужащих.

Ранее, 16 декабря, ирландский журналист Чей Боуз также заявил, что НАТО и Евросоюз пытаются сохранить свои слабеющие позиции на Украине лишь для собственной выгоды, а не ради «свободы и демократии». По его словам, западные страны интересуют лишь полезные ископаемые, и по этой причине они готовы обезлюдить, сделать зависимой и обанкротить Украину.

До этого, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае) в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, поскольку является угрожающим событием.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

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