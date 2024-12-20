Бой Александр Усик — Тайсон Фьюри: когда состоится поединок, где смотреть, прогнозы

Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри сразятся в главном поединке боксерского вечера в столице Саудовской Аравии. Бой состоится на Kingdom Arena в Эр-Рияде в ночь с 21 на 22 декабря. О прогнозах на предстоящий поединок и где его смотреть — в материале «Известий».

Бой станет вторым для Усика и Фьюри. Прежде спортсмены встречались на той же арене в мае 2024 года. Тогда британец потерпел первое в своей карьере поражение, а украинец завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В нынешнем поединке на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Формат боя, как и в прошлый раз, — 12 раундов по три минуты. Начнется главное событие в ночь с субботы на воскресенье около 1:30 мск.

За боем между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком впервые в истории бокса проследит искусственный интеллект.

Официальной трансляции боя в России не запланировано, как и в случае с первым турниром. Смотреть реванш Усик — Фьюри в прямом эфире можно будет на международных стриминговых сервисах, таких как DAZN, Sky Sports и ESPN+.

Перед реваншем 23 октября в Лондоне состоялась пресс-конференция спортсменов. Украинский боксер явился на мероприятие в черном костюме и красном галстуке, копируя образ Хитмана — главного героя популярной одноименной видеоигры. Фьюри был в дорогом пестром костюме и кепке с надписью Gypsy King («Цыганский король»). Тогда же они провели битву взглядов. Однако на вопросы журналистов отвечали немногословно.

Свои ожидания боксеры озвучили на церемонии прибытия в Эр-Рияд 17 декабря. Фьюри завил, что решение судей было несправедливым, и пообещал нокаутировать соперника в текущем турнире. Усик в свою очередь назвал слова Фьюри «всего лишь разговорами» и выразил уверенность в своей победе.

Между тем, как считает российский чемпион UFC Олег Тактаров, у британца есть все шансы на победу, но поединок, по его мнению, получится непростым. Боец ММА Джефф Монсон признался, что верил в победу Фьюри в первом поединке и будет болеть за британца в реванше. Российский боец смешанных единоборств Михаил Малютин предположил, что в реванше Усику будет намного тяжелее, поскольку Фьюри сделал работу над ошибками. При этом он отметил, что уровень Усика значительно выше, пишет газета «Спорт-Экспресс».

Причем еще в декабре 2022 года бывший чемпион мира по боксу, россиянин Григорий Дрозд отмечал, что британский боксер является одним из сильнейших соперников для украинского тяжеловеса.

Усику — 37 лет, он провел 22 поединка на профессиональном уровне, победив в каждом из них. Более половины побед он одержал досрочно. На данный момент спортсмен является абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Он располагается на 15-й строчке по версии BoxRec, а также возглавляет рейтинг лучших боксеров мира по версии американского спортивного телеканала ESPN.

Фьюри — 36 лет, на его счету 34 победы, одно поражение и одна ничья. Боксер занимает 46-ю позицию в рейтинге вне весовых категорий BoxRec.

Ранее, в декабре, состоялся бой Виталия Минакова против Кевина Джонсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». «Известия» рассказывали, как прошел и чем закончился этот поединок.