В бою Фьюри и Усика будет впервые применен арбитр на базе искусственного интеллекта

За боем между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри впервые в истории проследит арбитр с искусственным интеллектом. Об этом 18 декабря сообщил председатель главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Бой-реванш между двумя спортсменами состоится 21 декабря на стадионе Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

«Впервые в истории за боем будет следить судья на базе искусственного интеллекта. Без предвзятости и человеческих ошибок. Этот эксперимент, который не повлияет на официальные результаты, дебютирует во время величайшего боя века. Не пропустите исторический момент», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

Ранее, 19 мая, Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, победив Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов по три минуты. В конце девятого Усику удалось отправить британца в нокдаун. Для 35-летнего Фьюри поражение в этом поединке стало первым в карьере.