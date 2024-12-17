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Криминалисты изъяли фрагменты взрывчатки с места гибели генерала Кириллова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Криминалисты собрали фрагменты взрывчатки и прочие вещественные доказательства с места взрыва у дома на Рязанском проспекте в Москве, при котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом 17 декабря сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования, в том числе фрагменты взрывного устройства», — рассказала Петренко, ее слова приводятся в Telegram-канале СК.

По фрагментам взрывчатки и остальным вещдокам проведут необходимые экспертизы. Идет допрос свидетелей, на месте взрыва продолжает работу следственно-оперативная группа, к которой присоединились сотрудники Главного управления криминалистики СК.

Кроме того, ход расследования передан в Главное следственное управление СК из-за сложности преступления и необходимости провести специальные исследования в экспертных органах федерального уровня.

Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве в Москве. Что известно

Ко всему прочему, в распоряжении «Известий» есть кадры обстановки сразу после взрыва около дома. На них видно, как оперативные и спасательные службы: полиция, саперы, бригады скорой помощи и пожарная служба — подъезжают к месту ЧП. Очевидцы стоят недалеко от места взрыва.

Генерал Игорь Кириллов и его помощник погибли ранее в этот день. Мужчины получили смертельные травмы после приведения в действие взрывного устройства, заложенного в самокат, стоящий рядом с подъездом. Подрыв произошел у семиэтажного жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве и теракте.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что генерал Кириллов много лет системно разоблачал преступления Запада. Он работал без страха и никогда не пытался скрыться за спинами других людей, сражаясь за Родину и правду.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал гибель Кириллова невосполнимой потерей и потрясением. Сенатор выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что убийцы генерала и его помощника не получат пощады и, несомненно, будут наказаны.

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