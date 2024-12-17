Карта спецоперации на Украине 17 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 17 декабря можно в материале «Известий».

Отмечается, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики, подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, а подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), двух бригад теробороны.

«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лобковое Запорожской области, Садовое и Ингулец Херсонской области», — отметило Минобороны.

В ведомстве добавили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.

Кроме этого средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 49 дронов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 37 867 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19 827 танков и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19 738 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 286 единиц специальной военной автомобильной техники.

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