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Небензя указал на нежелание Киева продвигаться к мирному соглашению

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Фото: REUTERS/Maksym Kishka
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Отказ киевских властей от предложенного Венгрией рождественского прекращения огня демонстрирует нежелание Украины работать над мирным урегулированием конфликта. Об этом 16 декабря на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Нежелание просроченного украинского руководства двигаться к миру проявилось также и в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня и обмену плененными. Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу», — сказал он.

Небензя также указал, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, отказался забрать из РФ более 600 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в стране уже более года. Постпред России при ООН также подчеркнул, что Москва не планирует соглашаться на прекращение огня в условиях заморозки конфликта.

«Мы на примере с Минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить <...> Не может быть и речи ни о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса», — подчеркнул Небензя.

Постпред обратил внимание на понятность и логичность предложенных Россией условий в отличие от «суррогатных формул», которые продолжают выдвигать западные союзники Украины.

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Ранее в тот же день в МИД Украины заявили, что предложения Венгрии о рождественском перемирии являются «аморальными манипуляциями». Там также подчеркнули, что заявления венгерских чиновников не соответствуют действительности, так как после этого продолжают наноситься удары по украинским населенным пунктам.

14 декабря депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Украина никогда не будет в сильном положении в переговорах с РФ. Он также отметил, что это в который раз подчеркивает возможность завершения конфликта только после ухода украинского президента Владимира Зеленского.

До этого, 9 декабря, политолог Александр Дудчак поделился с «Известиями» мнением, что Зеленский и Запад не желают полноценного мирного урегулирования. Тогда же заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Москва всегда открыта для переговоров по Украине, закрываются киевский режим и западные страны, которые им управляют.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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