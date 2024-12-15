Украина никогда не будет в сильном положении в переговорах с РФ. Об этом 14 декабря заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по подозрению в государственной измене.

«[Президент Украины Вдадимир] Зеленский продолжает раздавать интервью, в которых обещает сесть за стол переговоров с РФ, когда Украина будет для этого «в сильном положении». Учитывая динамику последних полутора лет — никогда», — приведены слова Дубинского в Telegram-канале.

Он также отметил, что это в который раз подчеркивает возможность завершения конфликта только после ухода украинского президента, срок полномочий которого истек 20 мая, со своего поста.

Ранее, 12 декабря, Дубинский сообщил, что Украина уже проиграла в конфликте, а Донбасс для нее фактически потерян. Депутат Верховной рады подчеркнул, что западным союзникам Киева и президенту Украины Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая, наплевать на человеческие потери.

10 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ находятся на грани развала и ситуация на фронте складывается не в пользу Киева. В том же месяце министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Киев уже проигрывает в украинском конфликте, поскольку у России есть сильное военное преимущество.

Ранее, 9 декабря, стало известно, что Зеленский на прошедшей 7 декабря в Париже трехсторонней встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждал заморозку конфликта с РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще 20 ноября назвал этот вариант неприемлемым для РФ. The New York Times писала, что встреча трех лидеров продемонстрировала готовность Киева к уступкам. После переговоров в Париже избранный президент США заявил, что Зеленский хотел бы «заключить сделку» с Россией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.