Реклама
Прямой эфир
Общество
Правительство РФ утвердило суммы призовых для победителей ОИ в Париже
Мир
Туск заявил о небольших возможностях Польши для военной помощи Украине
Мир
Крупные компании ЕС выступили за сохранение транзита через Украину
Мир
Политолог спрогнозировал невыполнение НАТО требования Киева поставить армии ПВО
Мир
В Пентагоне заявили о непричастности США к гибели Кириллова
Спорт
Организаторы Суперлиги по футболу предусмотрели участие РФ в турнире
Мир
Маск удивился числу помилованных Байденом человек
Общество
Фальков рассказал о главных задачах Минобрнауки на 2025 год
Спорт
FIFA назвала нападающего «Реала» Жуниора лучшим игроком года
Общество
Люди начали приносить гвоздики к месту гибели генерала Кириллова
Общество
В Архангельске возбуждено уголовное дело из-за отравления 20 детей в больнице
Мир
Трамп подал в суд на социолога за показавший преимущество Харрис опрос
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Вануату
Происшествия
При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мирный житель
Мир
Нетаньяху заявил о планах Израиля контролировать сирийскую часть хребта Хермон
Экономика
Почти 19 млн нелегальных товаров легпрома за месяц заблокировано на кассах
Экономика
Эксперт спрогнозировал курс рубля на этой неделе
Мир
Звезда фильмов Альмодовара Мариса Паредес умерла в возрасте 78 лет
Сюжет:

19 декабря — День памяти Николая Чудотворца: церковные и народные традиции праздника

День памяти Николая Чудотворца отмечается в России 19 декабря
0
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Православная церковь 19 декабря чтит память Николая Чудотворца — покровителя моряков, путешественников и заступника всех страждущих. Это последний из дней памяти святителя в церковном календаре, более известный как Никола Зимний. В 2024 году дата выпадает на четверг. Какие традиции и обычаи с ней связаны — читайте в материале «Известий».

История зимнего Дня памяти Николая Чудотворца

Святитель Николай родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии в христианской семье. Уже с ранних лет он проявлял большой интерес к Священному Писанию, а в дальнейшем избрал путь служения Богу.

При жизни святой совершил немало добрый дел и чудес, за что его называли Божьим угодником. Отсюда второе прозвище — Николай Угодник. Согласно преданиям, дошедшим до наших дней, по велению святителя утихали шторма, исцелялись больные и воскресали мертвые. Кроме того, с его именем связано повествование о спасении от голода жителей города Мирры, где святой Николай руководил паствой.

Святитель скончался там же, в Мирах, в 335 году. Его мощи поместили в гробницу рядом с храмом Святого Сиона, в которой он служил. Там они хранились несколько столетий, после чего были перенесены в город Бари. В честь этого события установлен отдельный церковный праздник, который отмечается 22 мая.

Также церковь чтит Николая Чудотворца 11 августа, в день рождения святителя, и 19 декабря — в день его кончины. Каждая из памятных дат получила в народе свое название. Так, весной празднуют Николу Вешнего, в конце лета — Николу Осеннего, а в первый месяц зимы — Николу Зимнего.

День Николая Чудотворца в 2023 году: строгие запреты и самые сильные молитвы
О чем просят святого и что делают в праздник

Как отмечали Николу Зимнего на Руси

Русские люди стали почитать Николая Чудотворца вскоре после Крещения Руси, выделяя его среди остальных. Святого величали великим заступником перед Господом и скорым помощником, которому можно молиться во всех нуждах.

В старину икона святого Николая была в каждой избе наряду с образами Христа и Богородицы. Любили в народе и праздники, связанные с Николаем Угодником. Особенно Николу Зимнего, который еще называли Николин день, Никола Морозный или Никола Холодный. Именно с этим торжеством связано больше всего обычаев и традиций.

Считалось, что в эту пору сам святитель Николай обходит землю и одаривает детей подарками накануне Рождества. Впоследствии сложившийся в народе образ трансформировался в зимнего волшебника Деда Мороза, а у западных соседей славян — в Санта Клауса.

В старину торжество отмечалось широкими гуляньями и пиршествами, известными в прошлом как Никольщина. Во дворах накрывали столы на всю деревню и варили пиво. А по улицам ходили ряженые во главе со статным мужчиной, который изображал Николая Чудотворца и угощал детвору сладостями. Николин день также открывал период зимнего сватовства. Наши предки верили, что если засватать невесту в этот день, то пара проживет долго и счастливо.

Важное значение придавали погодным приметам. Ясная погода на Николу предвещала скорые морозы, а западный ветер — теплую и снежную зиму.

Рождественский пост – 2024: когда начинается, традиции и запреты
В 2024 году пост начнется 28 ноября и продлится до 6 января

Что можно и нельзя делать в церковный праздник 19 декабря

В праздник принято посещать церковную службу, а после собираться за большим семейным столом. Но поскольку День святителя Николая приходится на разгар Рождественского поста, то верующим необходимо придерживаться постного меню, исключив молочные и мясные продукты. При этом в саму праздничную дату допускаются рыбные блюда и немного вина.

Как и в другие церковные торжества, под запретом находятся тяжелый физический труд, домашняя уборка, любые конфликты и ссоры. Кроме того, нельзя предаваться унынию и грусти. Важно совершать добрые дела, оказывая помощь нуждающимся.

Не рекомендуется давать деньги в долг, даже самым близким. А вот отдавать долги — желательно. В таком случае, согласно поверьям, в новом году в дом придут достаток и удача.

Ранее на Руси отмечали День архангела Михаила, или Михайлов день. «Известия» рассказывали об истории и традициях этого праздника.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024