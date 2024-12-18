19 декабря — День памяти Николая Чудотворца: церковные и народные традиции праздника

Православная церковь 19 декабря чтит память Николая Чудотворца — покровителя моряков, путешественников и заступника всех страждущих. Это последний из дней памяти святителя в церковном календаре, более известный как Никола Зимний. В 2024 году дата выпадает на четверг. Какие традиции и обычаи с ней связаны — читайте в материале «Известий».

История зимнего Дня памяти Николая Чудотворца

Святитель Николай родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии в христианской семье. Уже с ранних лет он проявлял большой интерес к Священному Писанию, а в дальнейшем избрал путь служения Богу.

При жизни святой совершил немало добрый дел и чудес, за что его называли Божьим угодником. Отсюда второе прозвище — Николай Угодник. Согласно преданиям, дошедшим до наших дней, по велению святителя утихали шторма, исцелялись больные и воскресали мертвые. Кроме того, с его именем связано повествование о спасении от голода жителей города Мирры, где святой Николай руководил паствой.

Святитель скончался там же, в Мирах, в 335 году. Его мощи поместили в гробницу рядом с храмом Святого Сиона, в которой он служил. Там они хранились несколько столетий, после чего были перенесены в город Бари. В честь этого события установлен отдельный церковный праздник, который отмечается 22 мая.

Также церковь чтит Николая Чудотворца 11 августа, в день рождения святителя, и 19 декабря — в день его кончины. Каждая из памятных дат получила в народе свое название. Так, весной празднуют Николу Вешнего, в конце лета — Николу Осеннего, а в первый месяц зимы — Николу Зимнего.

Как отмечали Николу Зимнего на Руси

Русские люди стали почитать Николая Чудотворца вскоре после Крещения Руси, выделяя его среди остальных. Святого величали великим заступником перед Господом и скорым помощником, которому можно молиться во всех нуждах.

В старину икона святого Николая была в каждой избе наряду с образами Христа и Богородицы. Любили в народе и праздники, связанные с Николаем Угодником. Особенно Николу Зимнего, который еще называли Николин день, Никола Морозный или Никола Холодный. Именно с этим торжеством связано больше всего обычаев и традиций.

Считалось, что в эту пору сам святитель Николай обходит землю и одаривает детей подарками накануне Рождества. Впоследствии сложившийся в народе образ трансформировался в зимнего волшебника Деда Мороза, а у западных соседей славян — в Санта Клауса.

В старину торжество отмечалось широкими гуляньями и пиршествами, известными в прошлом как Никольщина. Во дворах накрывали столы на всю деревню и варили пиво. А по улицам ходили ряженые во главе со статным мужчиной, который изображал Николая Чудотворца и угощал детвору сладостями. Николин день также открывал период зимнего сватовства. Наши предки верили, что если засватать невесту в этот день, то пара проживет долго и счастливо.

Важное значение придавали погодным приметам. Ясная погода на Николу предвещала скорые морозы, а западный ветер — теплую и снежную зиму.

Что можно и нельзя делать в церковный праздник 19 декабря

В праздник принято посещать церковную службу, а после собираться за большим семейным столом. Но поскольку День святителя Николая приходится на разгар Рождественского поста, то верующим необходимо придерживаться постного меню, исключив молочные и мясные продукты. При этом в саму праздничную дату допускаются рыбные блюда и немного вина.

Как и в другие церковные торжества, под запретом находятся тяжелый физический труд, домашняя уборка, любые конфликты и ссоры. Кроме того, нельзя предаваться унынию и грусти. Важно совершать добрые дела, оказывая помощь нуждающимся.

Не рекомендуется давать деньги в долг, даже самым близким. А вот отдавать долги — желательно. В таком случае, согласно поверьям, в новом году в дом придут достаток и удача.

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